ТПП АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛО 17-Й КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ . Торгово-промышленная палата Республики Абхазия выпустила очередное, ежегодно издание – «Каталог предприятий». Это единственный периодический справочник, в котором собрана подробная информация о действующих организациях и предприятиях.

Идея создания каталога полностью принадлежит основателю и первому президенту палаты Геннадию Леонидовичу Гагулия.

Каталог не просто содержит полные данные о государственных структурах, крупных компаниях, а также об индивидуальных предпринимателях и бизнес-сообществе республики в целом, он структурирован по районам и видам деятельности, дополнен интервью и экспертными мнениями, связанными с выбранной тематикой года.

Грамотно разработанное и красочно оформленное издание значительным образом поднимает общий имидж производителя и оказывает помощь в продвижении его услуг и товаров на рынке. Более того – соединяет производителя с клиентской базой в том числе и посредством рекламы.

Каталог предприятий сегодня – это надёжный бизнес-проводник в мире товаров и услуг Абхазии, способствующий налаживанию деловых связей, расширению сотрудничества и укреплению внутреннего рынка.

С помощью каталога любая компания имеет возможность представить себя в наилучшем свете, показать свое истинное лицо, подтвердить ее высокий статус и заявить о себе широкому кругу потенциальных и существующих покупателей/потребителей в том числе и за пределами республики.

17-й каталог посвящён одной из самых перспективных сфер – информационным технологиям в Абхазии. Издание включает 1165 предприятий, на 154 больше, чем в прошлом году. Из них 285 – члены Торгово-промышленной палаты Абхазии. Издание выпущено тиражом 1000 экземпляров.

В этом году ознакомиться с каталогом стало ещё проще. Он доступен не только в офисе ТПП, но и на железнодорожном вокзале г. Сухум, и в Международном аэропорту имени В.Г. Ардзинба. Кроме того, с изданием можно ознакомиться в электронной версии на официальном сайте Торгово-промышленной палаты.

Каталог предприятий Республики Абхазия – надёжный ориентир в деловом пространстве и ваш путеводитель по бизнесу!