В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА «ГОСТЕПРИИМНАЯ АБХАЗИЯ»

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ . 6 августа президент Бадра Гунба встретился с финалистами конкурса управленцев «Команда Абхазии», которые представили свои проекты, направленные на улучшение жизни в республике.

«Сегодня у нас есть действительно прекрасная возможность представить проекты, разработанные «Командой Абхазии». Я хотел бы отметить, что ряд проектов уже воплощается в жизнь. Я верю в «Команду Абхазии», я верю в то, что люди, которые сегодня стремятся улучшить качество жизни нашей страны, имеют огромный потенциал, за что я вам искренне благодарен», – отметил Бадра Гунба.

Талантливых управленцев Республики Абхазия приветствовал первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он отметил сотрудничество и партнерство между Россией и Абхазией, особенно с точки зрения туристических маршрутов и развития туриндустрии в цело.: «Необходимо стремиться не просто к увеличению числа туристов, посещающих Абхазию, но к более равномерному распределению этого потока в течение года. Так, туристы едут в Республику Абхазия в летнее время, однако после октября туристический интерес пропадает. Поэтому основной задачей становится привлечение туристов не только к пляжному отдыху: в Абхазии огромное количество интересных мест и с точки зрения фантастической природы, и с точки зрения исторических и религиозных памятников и многого другого», – сказал Кириенко.

Сохраняя привлекательность для туристов, Республика Абхазия сталкивается с растущей потребностью в качественном сервисе, развитой инфраструктуре и квалифицированных кадрах. Успешное решение этих задач требует комплексного стратегического подхода и активного сотрудничества государства, бизнеса и предпринимателей в туристической отрасли. Все представленные финалистами «Команды Абхазии» проекты были разработаны во время обучения в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Все финалисты конкурса «Команда Абхазии» уже прошли два образовательных модуля в мастерской управления «Сенеж» и разных регионах в Российской Федерации, и мы получили лучшие практики Москвы. И сегодня мы рассказываем о проектах, которые уже активно реализовываются, получают поддержку и максимально проработаны», – отметил вице-премьер, и.о. председателя Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба.

С инициативой о создании и проведении конкурса лучших туристических инициатив и лидеров туринстудстрии «Гостеприимная Абхазия» выступил финалист конкурса «Команда Абхазии» Максим Гумба.

Принять участие в конкурсе и предложить идеи в сфере туризма смогут граждане Республики Абхазия от 18 лет: студенты, предприниматели и специалисты, разрабатывающие идеи в индустрии туризма и гостеприимства.

Участники смогут подать заявку по одному из 21 направлений. Так, участники конкурса «Гостеприимная Абхазия» смогут предложить свои проекты по усовершенствованию государственного управления в сфере развития туризма, созданию специализированных центров гостеприимства, активному развитию образовательных программ, а также развитию различных кластеров: от event-индустрии и туроператорской деятельности до экскурсоведения, музейного и переводческого дела.

Новые подходы в маркетинге могут стать мощным импульсом для развития туристической сферы. Участники конкурса смогут предложить идеи по созданию туристического бренда в Абхазии и медиа сопровождению внутреннего туризма.

Ключевая цель предложенных инициатив – увеличение продолжительности туристического сезона в стране. Для достижения этой цели лидеры отрасли представят проекты, нацеленные на повышение качества инфраструктуры и сервиса, которые играют решающую роль в привлечении туристов. В рамках конкурса будут рассмотрены решения, направленные на улучшение размещения, питания, развлечений, детского отдыха, а также развитие гастрономического, горного, пешеходного и паломнического туризма, а также этнотуризма. Все эти проекты призваны преодолеть текущую сезонность и обеспечить стабильный поток туристов круглый год.

Кроме этого, у участников будет возможность предложить свои идеи по улучшению санаторно-курортной деятельности и медицинскому туризму, а также немаловажным останется развитие доступности путешествий по Абхазии для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В основу концепции проекта «Гостеприимная Абхазия» легла модель российского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ранее прототипом проведенного конкурса «Команда Абхазии» стал флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России», что стало прочным фундаментом для реализации нового конкурса для лидеров туриндустрии. Российские коллеги предоставляют полную методологическую и консультационную базу, помогая обеспечить эффективность и прозрачность отбора, а также экспертную оценку проектов участников.

«Мы с гордостью делимся лучшими практиками с конкурсом «Гостеприимная Абхазия», который будет проводиться по модели проекта «Мастера гостеприимства». Победители получат образовательную программу от ведущих российских и международных экспертов в области туризма и сервиса; стажировку на ведущих объектах туризма в Абхазии и России; акселерацию и поддержку своих проектов от соорганизаторов конкурса; звание «Мастер гостеприимства Абхазии» за успешно реализованный проект. Особая уникальность «Гостеприимной Абхазии» в том, что идея принадлежит финалисту конкурса управленцев «Команда Абхазии» и является частью экосистемы социально-ориентированных проектов сообщества «Команда Абхазии», направленных на развитие Республики. А команда президентской платформы «Россия – страна возможностей» всегда готова стать проводником в новые проекты для наших друзей, поддержать моделями и методиками, а также поделиться инструментами и наработками», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Желающие принять участие в проекте смогут зарегистрироваться с 7 августа. После участникам будут доступны профильные онлайн-курсы от проекта «Мастера гостеприимства» и мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

После прохождения курсов участники смогут выбрать направление и предложить проектные инициативы, которые будут оценивать эксперты. Во время следующего этапа участники пройдут диагностику мотивации и надпрофессиональных компетенций, а также тесты на общие знания, способность эффективно распределять ресурсы и коммуникативную грамотность. После этого будет проходить отбор заявок, а выбранные проекты попадут в «Акселератор проектов». Он будет включать два модуля: дистанционный и очный. В рамках первого этапа участники, при поддержке трекеров и экспертов индустрии туризма и гостеприимства, будут заниматься проектированием и детализацией своих инициатив. Лучшие проекты будут отобраны для участия в очном модуле, где участники разработают бизнес-модели, подготовят презентации и будут готовиться к защите перед экспертным жюри и потенциальными инвесторами.

Завершится конкурс «Гостеприимная Абхазия» ярким финалом. Будут выбраны лучшие проекты, авторы которых получат гранты в размере 1 млн рублей, а также возможность приоритетного получения места под застройку или аренду на главной набережной Сухума и других популярных локациях Республики Абхазия. Кроме этого, участников ждут льготы при аренде земельного участка для реализации проекта и приоритетное получение кредита на реализацию проекта.

Сергей Кириенко отметил: «Правильно, что в конкурсе создано 21 направление. Это позволит затронуть все районы и города Республики Абхазия, не только столицу. Думаю, что участники должны получить право приоритетного получения места под застройку или аренду не только на центральной набережной Сухума, но и в других городах страны. Очень хороший проект, и мы готовы помогать».

Конкурс «Гостеприимная Абхазия» позволит не только внести позитивные изменения в туристическую сферу и развить туристический потенциал страны, но и станет возможностью для создания сообщества лидеров туриндустрии, творцов в сфере гостеприимства. «Конкурс «Гостеприимная Абхазия» – это не просто проект. Он, в первую очередь направлен на создание нового, уникального, молодого резерва, который будет задействован и направлен на создание гостеприимного облика Республики Абхазия и нового туристического бренда с национальными идеями и вовлечением молодежи», – отметил финалист конкурса «Команда Абхазии» Максим Гумба.