 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМИКСА «ПОТОМОК НАРТОВ»

Новости Четверг, 07 августа 2025 16:33
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМИКСА «ПОТОМОК НАРТОВ»

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ. В летнем лагере при школе «Альфа» прошла презентация комикса «Потомок Нартов».

Илья Чехерия выступил перед ребятами и поделился главной идеей комикса: «Нартский эпос – это общее культурное наследие всего Кавказа. У него нет «владельца» – у каждого народа он свой, но основа одна: герои – Нарты – символы силы, отваги, чести, смекалки и дружбы.

Я хочу, чтобы каждый из вас запомнил: вы сами можете быть потомками Нартов. Это не про силу, это про доблесть, дружбу и уважение к своему народу!»

Презентация вызвала живой интерес у участников лагеря.

Проект «Потомок Нартов» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 07 августа 2025 16:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА «ГОСТЕПРИИМНАЯ АБХАЗИЯ» СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.