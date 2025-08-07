ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМИКСА «ПОТОМОК НАРТОВ»

Илья Чехерия выступил перед ребятами и поделился главной идеей комикса: «Нартский эпос – это общее культурное наследие всего Кавказа. У него нет «владельца» – у каждого народа он свой, но основа одна: герои – Нарты – символы силы, отваги, чести, смекалки и дружбы.

Я хочу, чтобы каждый из вас запомнил: вы сами можете быть потомками Нартов. Это не про силу, это про доблесть, дружбу и уважение к своему народу!»

Презентация вызвала живой интерес у участников лагеря.

Проект «Потомок Нартов» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).