ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМИКСА «ПОТОМОК НАРТОВ»
Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ. В летнем лагере при школе «Альфа» прошла презентация комикса «Потомок Нартов».
Илья Чехерия выступил перед ребятами и поделился главной идеей комикса: «Нартский эпос – это общее культурное наследие всего Кавказа. У него нет «владельца» – у каждого народа он свой, но основа одна: герои – Нарты – символы силы, отваги, чести, смекалки и дружбы.
Я хочу, чтобы каждый из вас запомнил: вы сами можете быть потомками Нартов. Это не про силу, это про доблесть, дружбу и уважение к своему народу!»
Презентация вызвала живой интерес у участников лагеря.
Проект «Потомок Нартов» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).