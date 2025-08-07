СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко обсудили вопросы дорожной отрасли. В совещании принял участие глава Администрации города Сухум Тимур Агрба.

Рассматривались актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры, приоритетные участки ремонта и взаимодействие с дорожными структурами.

Особое внимание уделили качеству и срокам выполнения работ, а также эффективной координации всех задействованных служб.

В рамках программы по ремонту и восстановлению улично-дорожной сети в населенных пунктах Абхазии, финансируемой из федерального бюджета (1 млрд рублей), в 2025 году стартует первый этап реконструкции дорожной инфраструктуры в Кодорском ущелье. Его стоимость составит 205,5 млн рублей, завершение всех работ планируется к декабрю 2026 года.

Также предусмотрен капитальный ремонт 21 дорожного объекта общей площадью 198 832 кв. м. Завершить эти работы планируется до конца 2025 года.

Вся проектно-сметная документация подготовлена, а стоимость объектов подтверждена ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

К выполнению работ планируется привлечь местные подрядные организации: ООО «Абхазрегионстрой», ООО «СпецДорСтрой», ООО «ДСК» и РУП «Абхазавтодор ДРСУ 1». При этом подрядчики будут работать под экспертным сопровождением специалистов Росавтодора.