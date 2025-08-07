В МИД СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛОВЫХ И БАНКОВСКИХ КРУГОВ НИКАРАГУА

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ . По инициативе никарагуанской стороны в формате видеоконференцсвязи (ВКС) состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с министром иностранных дел Республики Никарагуа Вальдраком Джентске, советником президента Никарагуа по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо, а также представителями деловых и банковских кругов Никарагуа.

С абхазской стороны во встрече приняли участие председатель Национального Банка Беслан Барателия, и.о. замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями МИД Сария Джопуа, начальник Департамента Ближнего Востока и Африки Артур Гагулия, представители бизнес-сообщества.

Олег Барциц поблагодарил никарагуанскую сторону за инициативу в организации данной встречи и отметил, что абхазская сторона будет всячески содействовать наполнению сотрудничества с Никарагуа в торгово-экономической, финансовой и IT-сферах.

МИД Абхазии со своей стороны будет оказывать поддержку в этом направлении.

Министр поблагодарил Лауреано Ортегу Мурильо и других никарагуанских коллег за встречи, организованные во время визита абхазской делегации в Никарагуа в июле текущего года.

«Мы высоко оцениваем эту активность, ресурс, который был задействован для того, чтобы наше общение в Манагуа было плодотворным. Уверен, данная и последующие встречи дадут большой эффект взаимным экономическим отношениям», – сказал Олег Барциц.

Глава МИД Никарагуа Вальдрак Джентске поблагодарил своего абхазского коллегу за встречу и отметил важность активной работы и обмена опытом в банковской сфере. Он отметил, что это серьезный шаг во взаимоотношениях двух стран.

В рамках встречи состоялось обсуждение вопросов межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, в частности механизмов, способствующих развитию торгово-финансовых отношений.

Были рассмотрены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов.

Встреча стала важным шагом для укрепления экономических связей между Абхазией и Никарагуа.

Стороны выразили готовность продолжать совместную работу, направленную на реализацию намеченных инициатив, включая возможные инвестиционные проекты и совместные программы в области IT, торговли и финансов.