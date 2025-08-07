СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ. Вторую неделю подряд отдел контроля Министерства туризма совместно с отделом ОБЭП МВД Абхазии проводит рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов. В ходе одного из мероприятий была зафиксирована попытка обойти контроль: организаторы пересадили туристов из минивэна в такси перед постом, где дежурили сотрудники ведомств, чтобы скрыть факт сопровождения группы нелегальным гидом.