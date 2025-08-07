РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ БЕИГУА ЗАВЕРШЕНЫ
Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ. По поручению главы администрации города Сухум, проведены ремонтные работы часьт дорожного полотна на подземном переезде под железнодорожными путями в районе улицы Беигуа. Проезд с улицы Беигуа на улицу Дзидзария будет открыт вечером 7 августа.
Здесь довольно оживленный участок и существовала большая проблема с дорожным полотном, бетонное покрытие полностью разрушилось, на поверхность вышло армирование.
Все это приводило к неудобствам для граждан, наносило ущерб их транспортным средствам.
«Теперь проблема решена. В рамках работ мы также расчистили русло реки Адзапш, дабы в сезон дождей избежать подтоплений», – отметил начальник МУ «Горстройпроект» Астамур Пипия.
