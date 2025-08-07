 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОВЕДУТ 22 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Новости Четверг, 07 августа 2025 17:13
Оцените материал
(0 голосов)
В РЕСПУБЛИКЕ ПРОВЕДУТ 22 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с решением Межправкомиссии от 21 июля, в перечень Инвестиционной программы включены мероприятия по устройству дорожной инфраструктуры на сумму 1 млрд руб. В перечень входят 22 мероприятия по всем районам республики Абхазия. Их цель – улучшение качества жизни населения.

«Первым и самым главным критерием была густонаселенность этих улиц и транспортная загруженность. На сегодняшний день уже пройдена экспертиза, получено положительное экспертное заключение, по всем объектам заключены государственные контракты.

В ближайшее время ожидается поступление авансовых средств и начало работ. Работы будут выполняться силами четырёх асфальтных заводов, которые есть в нашей республике.

Их мощностей достаточно для того, чтоб все эти работы выполнить своевременно», – сказал начальник УКС РА Демир Гамисония.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 07 августа 2025 17:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ БЕИГУА ЗАВЕРШЕНЫ БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТУРИСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ «GARUDA GLAMPING ABKHAZIA» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.