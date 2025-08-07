В РЕСПУБЛИКЕ ПРОВЕДУТ 22 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ . В соответствии с решением Межправкомиссии от 21 июля, в перечень Инвестиционной программы включены мероприятия по устройству дорожной инфраструктуры на сумму 1 млрд руб. В перечень входят 22 мероприятия по всем районам республики Абхазия. Их цель – улучшение качества жизни населения.

«Первым и самым главным критерием была густонаселенность этих улиц и транспортная загруженность. На сегодняшний день уже пройдена экспертиза, получено положительное экспертное заключение, по всем объектам заключены государственные контракты.

В ближайшее время ожидается поступление авансовых средств и начало работ. Работы будут выполняться силами четырёх асфальтных заводов, которые есть в нашей республике.

Их мощностей достаточно для того, чтоб все эти работы выполнить своевременно», – сказал начальник УКС РА Демир Гамисония.