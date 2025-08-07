В РЕСПУБЛИКЕ ПРОВЕДУТ 22 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с решением Межправкомиссии от 21 июля, в перечень Инвестиционной программы включены мероприятия по устройству дорожной инфраструктуры на сумму 1 млрд руб. В перечень входят 22 мероприятия по всем районам республики Абхазия. Их цель – улучшение качества жизни населения.
«Первым и самым главным критерием была густонаселенность этих улиц и транспортная загруженность. На сегодняшний день уже пройдена экспертиза, получено положительное экспертное заключение, по всем объектам заключены государственные контракты.
В ближайшее время ожидается поступление авансовых средств и начало работ. Работы будут выполняться силами четырёх асфальтных заводов, которые есть в нашей республике.
Их мощностей достаточно для того, чтоб все эти работы выполнить своевременно», – сказал начальник УКС РА Демир Гамисония.
Последнее от Super User
- БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТУРИСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ «GARUDA GLAMPING ABKHAZIA»
- РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ БЕИГУА ЗАВЕРШЕНЫ
- СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ
- В МИД СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛОВЫХ И БАНКОВСКИХ КРУГОВ НИКАРАГУА
- ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ЗАСТОЛЬЕ