БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТУРИСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ «GARUDA GLAMPING ABKHAZIA»
Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко ознакомились с инфраструктурой нового туристического комплекса «Garuda Glamping Abkhazia» в селе Дзыгута.
В состав «Garuda Glamping» входят 50 тент-домиков и 20 коттеджей, оснащённых всей необходимой инфраструктурой. Комплекс предлагает питание по системе «всё включено», SPA-зону с банными ритуалами и программами оздоровления, а также спортивные и детские зоны.
«Мы придаём особое значение развитию внутреннего и экологического туризма. Такие проекты создают комфортные условия для отдыха, открывают новые возможности для досуга и делают Абхазию ещё более привлекательной для гостей», – отметил Бадра Гунба.
Сергей Кириенко сказал, что необходимо активно развивать подобный вид туристического отдыха, расширяя географию на всю страну, в том числе сельскохозяйственный туризм.
Последнее от Super User
