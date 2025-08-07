 

Четверг, 07 августа 2025 17:18
БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТУРИСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ «GARUDA GLAMPING ABKHAZIA»

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко ознакомились с инфраструктурой нового туристического комплекса «Garuda Glamping Abkhazia» в селе Дзыгута.

В состав «Garuda Glamping» входят 50 тент-домиков и 20 коттеджей, оснащённых всей необходимой инфраструктурой. Комплекс предлагает питание по системе «всё включено», SPA-зону с банными ритуалами и программами оздоровления, а также спортивные и детские зоны.

«Мы придаём особое значение развитию внутреннего и экологического туризма. Такие проекты создают комфортные условия для отдыха, открывают новые возможности для досуга и делают Абхазию ещё более привлекательной для гостей», – отметил Бадра Гунба.

Сергей Кириенко сказал, что необходимо активно развивать подобный вид туристического отдыха, расширяя географию на всю страну, в том числе сельскохозяйственный туризм.

Последнее изменение Четверг, 07 августа 2025 17:21

