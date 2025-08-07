БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ВЫСОКОГОРНОЕ СЕЛО ПСХУ

Сразу же по прибытию руководители Абхазии и Сергей Кириенко возложили цветы к памятнику павшим защитникам Кавказа. Монумент был отреставрирован при поддержке России в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне.

Бадра Гунба, Беслан Бигвава и Сергей Кириенко осмотрели социальные объекты инфраструктуры, пообщались с местными жителями.

Президент Бадра Гунба отметил, что все вопросы, которые были подняты в ходе его посещения села 13 июля, решаются. Это касается и авиасообщения, ремонта ГЭС, благоустройства детской площадки и других вопросов.