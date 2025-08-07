 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ВЫСОКОГОРНОЕ СЕЛО ПСХУ

Новости Четверг, 07 августа 2025 20:29
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ВЫСОКОГОРНОЕ СЕЛО ПСХУ

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетили село Псху Сухумского района.

Сразу же по прибытию руководители Абхазии и Сергей Кириенко возложили цветы к памятнику павшим защитникам Кавказа. Монумент был отреставрирован при поддержке России в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне.

Бадра Гунба, Беслан Бигвава и Сергей Кириенко осмотрели социальные объекты инфраструктуры, пообщались с местными жителями.

Президент Бадра Гунба отметил, что все вопросы, которые были подняты в ходе его посещения села 13 июля, решаются. Это касается и авиасообщения, ремонта ГЭС, благоустройства детской площадки и других вопросов.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 07 августа 2025 20:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТУРИСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ «GARUDA GLAMPING ABKHAZIA» ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ СТАРТУ КОНКУРСА «ГОСТЕПРИИМНАЯ АБХАЗИЯ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.