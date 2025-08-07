БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ВЫСОКОГОРНОЕ СЕЛО ПСХУ
Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетили село Псху Сухумского района.
Сразу же по прибытию руководители Абхазии и Сергей Кириенко возложили цветы к памятнику павшим защитникам Кавказа. Монумент был отреставрирован при поддержке России в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне.
Бадра Гунба, Беслан Бигвава и Сергей Кириенко осмотрели социальные объекты инфраструктуры, пообщались с местными жителями.
Президент Бадра Гунба отметил, что все вопросы, которые были подняты в ходе его посещения села 13 июля, решаются. Это касается и авиасообщения, ремонта ГЭС, благоустройства детской площадки и других вопросов.
