ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ СТАРТУ КОНКУРСА «ГОСТЕПРИИМНАЯ АБХАЗИЯ»

Сухум. 7 августа 2025. Абхазия-Информ . В медиацентре «Sputnik Абхазия» состоялась пресс-конференция, посвященная официальному старту конкурса «Гостеприимная Абхазия». Цель конкурса – выявление, поддержка и реализация наиболее перспективных туристических инициатив, направленных на развитие отрасли, повышение туристической привлекательности республики, продление туристического сезона, обучение методикам инновационных практик в сфере туризма, а также создание новых рабочих мест в Абхазии.

Проект «Гостеприимная Абхазия» послужит развитию особо актуального для Республики Абхазия направления – туризма. В сфере туризма и гостеприимства существует огромный потенциал для роста и инноваций.

«Туризм не первый год обозначен, как одно из самых главных направлений экономики в нашей стране. Естественно, это отражается на всех наших социальных и экономических показателях, и развитие этого направления даст нам возможность двигаться быстрее и масштабнее. Очень важно вовлекать в эту среду людей, которые будут генерировать идеи, чтобы на их основе принимались важные решения для импульсного развития нашего государства. Именно поэтому я призываю всех обязательно принимать участие в проекте «Гостеприимная Абхазия». Какой бы ни был результат – это будет очень хороший и полезный опыт», – рассказал премьер-министр Абхазии Владимир Делба.

Накануне, на встрече с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба и первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко, финалист конкурса «Команда Абхазии» Максим Гумба представил инициативу по созданию и проведению конкурса лучших туристических инициатив и лидеров туриндустрии «Гостеприимная Абхазия». На пресс-конференции он рассказал об основных этапах организации и проведения.

«Сегодня мы с радостью официально объявляем старт нашего уникального проекта «Гостеприимная Абхазия». Этот социально-образовательный конкурс, направленный на решение острых туристических проблем, которые возникли на территории Абхазии, а также на создание нового кадрового резерва. Желающие принять участие в проекте смогут зарегистрироваться с 7 августа на сайте. Проект стал возможен благодаря тесному партнерству с президентской платформой «Россия – страна возможностей», взаимодействию с Администрацией Президента Республики Абхазия, также главным партнером является Министерство туризма Республики Абхазия», – рассказал координатор конкурса «Гостеприимная Абхазия» Максим Гумба.

Министр туризма Республики Абхазии Астамур Логуа подчеркнул роль Министерства туризма в реализации проекта и выразил уверенность, что конкурс станет мощным импульсом для развития отрасли.

«Министерство туризма всецело будет поддерживать этот проект. Как верно сказал премьер-министр, локомотивом развития экономики в нашей стране во многом является туризм. Конечно, отрасли нужно новое дыхание, новые проекты, новые интересные направления – уверен, «Гостеприимная Абхазия» поможет существенно увеличить и сезонность, и привлечь как можно больше людей в нашу страну. Предусмотрено много разных направлений, в том числе, например, про горную часть Абхазии, что, безусловно, радует. Мы ждем от проекта много новых инициатив, новых лидеров в сфере гостеприимства и туризма, которые поведут нашу страну вперед», – прокомментировал министр туризма Республики Абхазии Астамур Логуа.

Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля выразил благодарность «Команде Абхазии» за то, что у них родилась идея разработать проект, который будет работать внутри Абхазии на развитие туристической отрасли. Кроме этого, он рассказал, что в основу концепции конкурса «Гостеприимная Абхазия» легла модель конкурса президентской платформы «Мастера гостеприимства». Дмитрий Гужеля призвал жителей республики участвовать в конкурсе «Гостеприимная Абхазия» и особо подчеркнул пользу для всех участников: «Мы ждем в проекте всех, кто относит себя к гостеприимству, туризму и туристическому сервису – приходите! Для каждого из вас это будет интересно. Первое, что вы должны сделать – это подать заявку. А дальше для каждого из вас, еще без отборочных этапов, открывается целый набор образовательных курсов и программ, которые вы сможете проходить и повышать свою квалификацию», – добавил заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Конкурс «Гостеприимная Абхазия» открыт для всех, кто заинтересован в развитии туризма в Абхазии и готов предложить свои инновационные идеи и проекты в рамках одного из 21 направлений.

Организатором конкурса является Управление гуманитарных проектов Администрации президента Республики Абхазия, соорганизатором – президентская платформа «Россия – страна возможностей», партнером выступает Министерство туризма Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.