17 ЛЕТ НАЗАД ГРУЗИЯ СОВЕРШИЛА ВАРВАРСКУЮ АГРЕССИЮ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ . Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования в Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия в связи с 17-й годовщиной трагических событий августа 2008 года.

«События августа 2008 года навсегда останутся в истории как факт преступной, варварской агрессии Грузии против мирного населения Южной Осетии. Проявив мужество и стойкость в тяжелейший момент, народ Южной Осетии дал достойный ответ на вызовы, с которыми ему пришлось столкнуться. Сегодня мы с глубоким уважением вспоминаем тех, кто ценой своей жизни обеспечил мир и стабильность для будущих поколений.

В этот памятный день Республика Абхазия выражает солидарность с братским народом Южной Осетии и разделяет скорбь по погибшим в ходе Пятидневной войны августа 2008 года».

17 лет назад, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, мир стал свидетелем ужасающей военной авантюры Вооруженных сил Грузии, подвергнувших мирно спящий город Цхинвал массированному артиллерийскому обстрелу и штурму. Эта неспровоцированная агрессия унесла жизни сотен мирных жителей, оставив глубокую рану в сердцах всех жителей региона.

Южная Осетия, десятилетиями боровшаяся за свое право на самоопределение, в августе 2008 года вновь доказала свою волю к свободе и независимости.

Благодаря мужеству защитников Отечества, своевременной реакции Российской Федерации и осуществленной операции по принуждению Грузии к миру, агрессия была остановлена. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, восстановив историческую справедливость.

Республика Абхазия, хорошо знающая цену грузинской агрессии по событиям 1992-1993 годов, выражает свою полную солидарность с братским народом Южной Осетии.

В этот скорбный день мы чтим память невинно убиенных и всех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Южной Осетии.