ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ К НАРОДУ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Пятница, 08 августа 2025 12:35
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ К НАРОДУ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к народу Южной Осетии в 17-ю годовщину трагических событий августа 2008 года. В обращении говорится:

«Уважаемый Алан Эдуардович,

От имени народа Абхазии обращаюсь к Вам и всему братскому народу Южной Осетии со словами поддержки в 17-ую годовщину трагических событии августа 2008 года.

Те трагические дни агрессии показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свободу Отечества.

События августа 2008 года вновь продемонстрировали всему миру, что что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России грузинские войска, вторгшиеся в мирный город Цхинвал, были разгромлены.

Сегодня мы чтим память жертв той ужасной трагедии, героических защитников Осетии и российских военнослужащих, отдавших свои жизни за спасение народа Южной Осетии.

Уважаемый Алан Эдуардович, прошу передать мои искренние пожелания мира и процветания братскому народу Южной Осетии.

Наши народы   объединяет общая борьба за свободу своих стран, и мирную жизнь независимых государств Республики Абхазия и Республики Южная Осетия мы будем строить сообща, поддерживая друг друга».

