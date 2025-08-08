 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Новости Пятница, 08 августа 2025 12:39
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. В Бзыбском ущелье Рицинского реликтового национального парка, из-за долгих проливных дождей сошел сель. ЧП произошло на 13-м километре дороги в районе Голубого озера. Поток снес автомобиль, разрушил аттракцион «Тарзанку».

Информации о пострадавших пока не поступало, связь там отсутствует. Спасатели и сотрудники парка собирают людей для проверки ситуации.

Президент Абхазии Бадра Гунба был оперативно проинформирован об обстановке, вызванной сходом сели, перекрывшим дорогу на озеро Рица и подтоплением жителей приграничных сел в связи с выходом реки Псоу из берегов.

Главе государства доложили, что жизни и здоровью детей, отдыхающих в детском лагере в Ауадхара ничего не угрожает.

Президент поручил премьер-министру Владимиру Делба срочно выехать на место и сделать все, чтобы обеспечить полную безопасность детей. Кроме того, глава правительства должен подробно ознакомиться с ситуацией и представить предложения по ликвидации последствий стихии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 08 августа 2025 12:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ К НАРОДУ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ДОРОГА НА РИЦУ ЗАКРЫТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.