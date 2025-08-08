ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ . В Бзыбском ущелье Рицинского реликтового национального парка, из-за долгих проливных дождей сошел сель. ЧП произошло на 13-м километре дороги в районе Голубого озера. Поток снес автомобиль, разрушил аттракцион «Тарзанку».

Информации о пострадавших пока не поступало, связь там отсутствует. Спасатели и сотрудники парка собирают людей для проверки ситуации.

Президент Абхазии Бадра Гунба был оперативно проинформирован об обстановке, вызванной сходом сели, перекрывшим дорогу на озеро Рица и подтоплением жителей приграничных сел в связи с выходом реки Псоу из берегов.

Главе государства доложили, что жизни и здоровью детей, отдыхающих в детском лагере в Ауадхара ничего не угрожает.

Президент поручил премьер-министру Владимиру Делба срочно выехать на место и сделать все, чтобы обеспечить полную безопасность детей. Кроме того, глава правительства должен подробно ознакомиться с ситуацией и представить предложения по ликвидации последствий стихии.