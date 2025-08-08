ДОРОГА НА РИЦУ ЗАКРЫТА
Новости Пятница, 08 августа 2025 12:55
Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Госавтоинспекция МВД Абхазии информирует: дорога в направлении Рицинского национального парка полностью перекрыта.
Движение автотранспорта в Бзыбском ущелье остановлено в связи со стихийным сходом сели. На месте работают экстренные службы.
Туристам советуют перед поездкой уточнять обстановку.
Последнее от Super User
- СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПОГРАНИЧНИКОВ АБХАЗИИ И РОССИИ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ
- ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ К НАРОДУ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
- 17 ЛЕТ НАЗАД ГРУЗИЯ СОВЕРШИЛА ВАРВАРСКУЮ АГРЕССИЮ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ СТАРТУ КОНКУРСА «ГОСТЕПРИИМНАЯ АБХАЗИЯ»