СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПОГРАНИЧНИКОВ АБХАЗИИ И РОССИИ
Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. В территориальном море проведен совместный рейд пограничников Абхазии и России по контролю за установленными правовыми режимами. Рейд возглавляли начальники пограничных управлений – полковник Рустам Латипов и генерал-майор Сергей Щедрин.
B ходе совместных мероприятий дана оценка готовности береговой системы наблюдения и обеспечения безопасности Республики Абхазия на 2026 год.
В результате рейда установлено, что все посты технического наблюдения, расположенные на побережье Абхазии, работают штатно и позволяют осуществлять контроль судов, находящихся в территориальном море Республики Абхазия.
B ходе проведения совместных мероприятий нарушений законодательства Республики Абхазия не выявлено.
Последнее от Super User
- В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ
- РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ ДОМА НАРОДОВ РОССИИ
- РАБОТА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «ПСОУ» ПРИОСТАНОВЛЕНА
- АБХАЗИЯ ОБОШЛА ТУРЦИЮ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ
- В ГРУЗИИ НЕ НАМЕРЕНЫ ЗАКЛЮЧАТЬ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ДОГОВОРЫ О НЕНАПАДЕНИИ