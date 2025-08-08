 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПОГРАНИЧНИКОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Пятница, 08 августа 2025 12:57
Оцените материал
(0 голосов)
СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПОГРАНИЧНИКОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. В территориальном море проведен совместный рейд пограничников Абхазии и России по контролю за установленными правовыми режимами. Рейд возглавляли начальники пограничных управлений – полковник Рустам Латипов и генерал-майор Сергей Щедрин.

B ходе совместных мероприятий дана оценка готовности береговой системы наблюдения и обеспечения безопасности Республики Абхазия на 2026 год.

В результате рейда установлено, что все посты технического наблюдения, расположенные на побережье Абхазии, работают штатно и позволяют осуществлять контроль судов, находящихся в территориальном море Республики Абхазия.

B ходе проведения совместных мероприятий нарушений законодательства Республики Абхазия не выявлено.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 08 августа 2025 13:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДОРОГА НА РИЦУ ЗАКРЫТА АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРОВОДИТ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЛИЦЫ ПУШКИНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.