Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ . В территориальном море проведен совместный рейд пограничников Абхазии и России по контролю за установленными правовыми режимами. Рейд возглавляли начальники пограничных управлений – полковник Рустам Латипов и генерал-майор Сергей Щедрин.

B ходе совместных мероприятий дана оценка готовности береговой системы наблюдения и обеспечения безопасности Республики Абхазия на 2026 год.

В результате рейда установлено, что все посты технического наблюдения, расположенные на побережье Абхазии, работают штатно и позволяют осуществлять контроль судов, находящихся в территориальном море Республики Абхазия.

B ходе проведения совместных мероприятий нарушений законодательства Республики Абхазия не выявлено.