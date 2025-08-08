АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРОВОДИТ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЛИЦЫ ПУШКИНА

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ . Администрация столицы при поддержке предпринимателей проводит работы по благоустройству пешеходной части на улице Пушкина. В рамках работ будет уложена новая тротуарная плитка современного образца с гранитным покрытием, заменены все бордюры с двух сторон.

Также специалисты произведут компенсационную замену деревьев. Это связано с тем, что имеющиеся на данной улице насаждения устарели, некоторые из них были серьезно больны, а слабая корневая система представляла реальную угрозу для пешеходов и учащихся сухумской 10-й средней школы.

«Администрации города Сухум обратилась в комитет по экологии с просьбой дать оценку. Согласно заключению комитета, было принято решение произвести компенсационную вырубку с последующей посадкой новых деревьев», – сообщил замглавы Администрации столицы Константин Тарба.