ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРОВОДИТ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЛИЦЫ ПУШКИНА

Новости Пятница, 08 августа 2025 13:05
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРОВОДИТ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЛИЦЫ ПУШКИНА

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Администрация столицы при поддержке предпринимателей проводит работы по благоустройству пешеходной части на улице Пушкина. В рамках работ будет уложена новая тротуарная плитка современного образца с гранитным покрытием, заменены все бордюры с двух сторон.

Также специалисты произведут компенсационную замену деревьев. Это связано с тем, что имеющиеся на данной улице насаждения устарели, некоторые из них были серьезно больны, а слабая корневая система представляла реальную угрозу для пешеходов и учащихся сухумской 10-й средней школы.

«Администрации города Сухум обратилась в комитет по экологии с просьбой дать оценку. Согласно заключению комитета, было принято решение произвести компенсационную вырубку с последующей посадкой новых деревьев», – сообщил замглавы Администрации столицы Константин Тарба.

