ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ СОЗДАН СОВЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о создании Совета по противодействию незаконному обороту наркотических средств при президенте Республики Абхазия. Совет создан в целях совершенствования государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств.
В соответствии с Указом главы государства утверждены Положение и состав Совета. В него вошли:
Киут Р.В. – вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия – председатель Совета;
Ануа И.К. – главный врач Республиканского наркологического диспансера;
Ахиба Т.И. – заместитель секретаря Совета безопасности Республики Абхазия;
Бутба Э.В. – министр здравоохранения Республики Абхазия;
Гунба Х.В. – министр просвещения Республики Абхазия;
Гогохия К.З. – член Общественной палаты Республики Абхазия;
Пачалия А.Р. – начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Абхазия;
Хагба Т.М. – вице-премьер, и.о. председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта;
Хеция О.М. – председатель Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
Чичба А.А. – первый заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия;
Шергелия Т.А. – председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по обороне и национальной безопасности (по согласованию);
Шакрыл С.Н. – старший референт сектора государственного контроля Государственно-правового управления Администрации президента Республики Абхазия – секретарь Совета.
Основной целью Совета является совершенствование государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Основными задачами Совета являются:
– выработка предложений по совершенствованию государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
– разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: – мониторинг незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Абхазия и подготовка предложений по улучшению наркоситуации в Республике Абхазия.
Для осуществления своих задач Совет имеет право:
– вырабатывать предложения и касающиеся организации
совершенствования государственной политики Республики Абхазия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
– запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и документы от органов государственной власти;
– организует разработку проектов концепций, стратегий, программ, планов и иных документов планирования в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, для представления их президенту Республики Абхазия.
Основными функциями Совета являются:
– проведение консультаций по вопросам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
– подготовка предложений президенту Республики Абхазия по совершенствованию законодательства Республики Абхазия и формированию государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
– подготовка ежегодного доклада по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, для представления президенту Республики Абхазия.
Последнее от Super User
- В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ
- РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ ДОМА НАРОДОВ РОССИИ
- РАБОТА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «ПСОУ» ПРИОСТАНОВЛЕНА
- АБХАЗИЯ ОБОШЛА ТУРЦИЮ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ
- В ГРУЗИИ НЕ НАМЕРЕНЫ ЗАКЛЮЧАТЬ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ДОГОВОРЫ О НЕНАПАДЕНИИ