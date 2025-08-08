ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ СОЗДАН СОВЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о создании Совета по противодействию незаконному обороту наркотических средств при президенте Республики Абхазия. Совет создан в целях совершенствования государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств.

В соответствии с Указом главы государства утверждены Положение и состав Совета. В него вошли:

Киут Р.В. – вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия – председатель Совета;

Ануа И.К. – главный врач Республиканского наркологического диспансера;

Ахиба Т.И. – заместитель секретаря Совета безопасности Республики Абхазия;

Бутба Э.В. – министр здравоохранения Республики Абхазия;

Гунба Х.В. – министр просвещения Республики Абхазия;

Гогохия К.З. – член Общественной палаты Республики Абхазия;

Пачалия А.Р. – начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Абхазия;

Хагба Т.М. – вице-премьер, и.о. председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта;

Хеция О.М. – председатель Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;

Чичба А.А. – первый заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

Шергелия Т.А. – председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по обороне и национальной безопасности (по согласованию);

Шакрыл С.Н. – старший референт сектора государственного контроля Государственно-правового управления Администрации президента Республики Абхазия – секретарь Совета.

Основной целью Совета является совершенствование государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Основными задачами Совета являются:

– выработка предложений по совершенствованию государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

– разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: – мониторинг незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Абхазия и подготовка предложений по улучшению наркоситуации в Республике Абхазия.

Для осуществления своих задач Совет имеет право:

– вырабатывать предложения и касающиеся организации

совершенствования государственной политики Республики Абхазия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

– запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и документы от органов государственной власти;

– организует разработку проектов концепций, стратегий, программ, планов и иных документов планирования в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, для представления их президенту Республики Абхазия.

Основными функциями Совета являются:

– проведение консультаций по вопросам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

– подготовка предложений президенту Республики Абхазия по совершенствованию законодательства Республики Абхазия и формированию государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

– подготовка ежегодного доклада по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, для представления президенту Республики Абхазия.