МОЩНЫЙ ГРОЗОВОЙ ФРОНТ ВЫЗВАЛ ПОДТОПЛЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ
Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Как сообщает МЧС Абхазии на реке Псоу резко поднялся уровень воды. В селе Сальма, у границы с Россией, подтоплена автостоянка. В Гечрипше, по улице Школьной, затопило два приусадебных участка.
В Гагре упали деревья на проезжую часть по проспекту Ардзинба и железную дорогу. Спасатели ведут расчистку завалов для деблокирования движения. В ущелье р. Бзыбь, около Голубого озера, сошел сель, в результате чего было перекрыто движение к озеру Рица. Сель снес частные постройки и некоторые автомобили. Пострадавших нет.
Сотрудники МЧС направились на место происшествия и работают в тесном контакте с сотрудниками Национального парка.
Детский лагерь, находящийся на Аудхаре, от непогоды не пострадал, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Спасатели находятся на постоянной связи с сотрудниками лагеря.
Группа из трех туристов и одного местного жителя, путешествовавшая с утра в Жоэкварском ущелье, и с которой на некоторое время оборвалась связь, вышла на контакт. С ее участниками все в порядке. Спасатели ПСО Гагры идут к ней навстречу, чтобы помочь выбраться.
По словам руководства спасательного ведомства Льва Квициния ситуация с непогодой стабилизировалась. После подъема, уровень воды в реке Псоу пошел на спад. Однако спасатели убедительно просят граждан и гостей республики соблюдать осторожность и воздержаться от дальних поездок во время прохождения грозового фронта.
