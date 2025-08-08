 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТОННЕЛИ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 08 августа 2025 13:42
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТОННЕЛИ АБХАЗИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Специалисты из Ростовского Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры осматривают железнодорожные тоннели в Абхазии. Эта работа проводится по договору с РУП «Абхазская железная дорога» для оценки состояния тоннелей.

В августе была проверена проверка тоннеля №9 станции Аббата. В ходе проверки были выполнены следующие работы:

– лазерное сканирование тоннеля;

– измерение параметров трещин с подготовкой эскизов;

– определение прочности бетона и толщины защитного слоя;

– обследование обшивки тоннеля с помощью тепловизора для выявления возможных протечек и зон повышенной влажности.

Также проведены и другие технические исследования.

Всего специалистам предстоит подготовить заключения по 10 железнодорожным тоннелям. По итогам проверки АЖД получит отчёт с рекомендациями по необходимым ремонтным работам.

Как заявил главный инженер АЖД Леонид Куруа, цель этой работы – обеспечить безопасность движения и надёжность перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба АЖД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 08 августа 2025 13:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МОЩНЫЙ ГРОЗОВОЙ ФРОНТ ВЫЗВАЛ ПОДТОПЛЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ В ГРУЗИИ НЕ НАМЕРЕНЫ ЗАКЛЮЧАТЬ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ДОГОВОРЫ О НЕНАПАДЕНИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.