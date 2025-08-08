РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТОННЕЛИ АБХАЗИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ . Специалисты из Ростовского Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры осматривают железнодорожные тоннели в Абхазии. Эта работа проводится по договору с РУП «Абхазская железная дорога» для оценки состояния тоннелей.

В августе была проверена проверка тоннеля №9 станции Аббата. В ходе проверки были выполнены следующие работы:

– лазерное сканирование тоннеля;

– измерение параметров трещин с подготовкой эскизов;

– определение прочности бетона и толщины защитного слоя;

– обследование обшивки тоннеля с помощью тепловизора для выявления возможных протечек и зон повышенной влажности.

Также проведены и другие технические исследования.

Всего специалистам предстоит подготовить заключения по 10 железнодорожным тоннелям. По итогам проверки АЖД получит отчёт с рекомендациями по необходимым ремонтным работам.

Как заявил главный инженер АЖД Леонид Куруа, цель этой работы – обеспечить безопасность движения и надёжность перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба АЖД.