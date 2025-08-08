РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТОННЕЛИ АБХАЗИИ
Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Специалисты из Ростовского Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры осматривают железнодорожные тоннели в Абхазии. Эта работа проводится по договору с РУП «Абхазская железная дорога» для оценки состояния тоннелей.
В августе была проверена проверка тоннеля №9 станции Аббата. В ходе проверки были выполнены следующие работы:
– лазерное сканирование тоннеля;
– измерение параметров трещин с подготовкой эскизов;
– определение прочности бетона и толщины защитного слоя;
– обследование обшивки тоннеля с помощью тепловизора для выявления возможных протечек и зон повышенной влажности.
Также проведены и другие технические исследования.
Всего специалистам предстоит подготовить заключения по 10 железнодорожным тоннелям. По итогам проверки АЖД получит отчёт с рекомендациями по необходимым ремонтным работам.
Как заявил главный инженер АЖД Леонид Куруа, цель этой работы – обеспечить безопасность движения и надёжность перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба АЖД.
Последнее от Super User
- В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ
- РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ ДОМА НАРОДОВ РОССИИ
- РАБОТА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «ПСОУ» ПРИОСТАНОВЛЕНА
- АБХАЗИЯ ОБОШЛА ТУРЦИЮ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ
- В ГРУЗИИ НЕ НАМЕРЕНЫ ЗАКЛЮЧАТЬ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ДОГОВОРЫ О НЕНАПАДЕНИИ