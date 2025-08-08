В ГРУЗИИ НЕ НАМЕРЕНЫ ЗАКЛЮЧАТЬ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ДОГОВОРЫ О НЕНАПАДЕНИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ . Тбилиси не готов заключать с Абхазией и Южной Осетией договоры о ненападении, но считает мирный путь единственным для восстановления своей территориальной целостности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Конечно же, мы не готовы к этому. Это для нас является несерьёзным, что касается ненападения», – цитирует его ТАСС.

Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси и так считает мирный путь единственным для восстановления своей территориальной целостности.

При этом он добавил, что Грузия не намерена вести прямой диалог с Сухумом и Цхинвалом и признавать их независимость.

В апреле Кобахидзе заявил, что считает реальным «воссоединение» Грузии с Абхазией и Южной Осетией.