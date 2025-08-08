 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АБХАЗИЯ ОБОШЛА ТУРЦИЮ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ

Новости Пятница, 08 августа 2025 13:57
АБХАЗИЯ ОБОШЛА ТУРЦИЮ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Некогда самое популярное среди российских туристов направление – Турция – стало проигрывать Абхазии по росту спроса. Эксперт отрасли зафиксировали там серьезный рост числа путешественников из РФ.

Первое полугодие в России отметилось повышением выездного туристического потока на 15,8%. Так, за рубеж отправилось 5,7 млн путешественников.

В период с января по июнь тройка стран-лидеров по приему российских отдыхающих не поменялась. Ими по-прежнему являются Турция, ОАЭ, Египет.

При это Абхазия стала одним из самых популярных направления, где фиксируется повышение роста туристического потока. Показатель здесь взлетел в 47 раз и составил 4641,5%.

