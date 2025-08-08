АБХАЗИЯ ОБОШЛА ТУРЦИЮ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ
Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Некогда самое популярное среди российских туристов направление – Турция – стало проигрывать Абхазии по росту спроса. Эксперт отрасли зафиксировали там серьезный рост числа путешественников из РФ.
В период с января по июнь тройка стран-лидеров по приему российских отдыхающих не поменялась. Ими по-прежнему являются Турция, ОАЭ, Египет.
При это Абхазия стала одним из самых популярных направления, где фиксируется повышение роста туристического потока. Показатель здесь взлетел в 47 раз и составил 4641,5%.
Последнее от Super User
- В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ
- РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ ДОМА НАРОДОВ РОССИИ
- РАБОТА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «ПСОУ» ПРИОСТАНОВЛЕНА
- В ГРУЗИИ НЕ НАМЕРЕНЫ ЗАКЛЮЧАТЬ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ДОГОВОРЫ О НЕНАПАДЕНИИ
- РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТОННЕЛИ АБХАЗИИ