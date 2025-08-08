 

РАБОТА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «ПСОУ» ПРИОСТАНОВЛЕНА

Новости Пятница, 08 августа 2025 14:01
РАБОТА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «ПСОУ» ПРИОСТАНОВЛЕНА

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи, по обоюдной договоренности, приостановлена работа контрольно-пропускного пункта «Псоу».

Ограничения распространяются как на пешеходном, так и на транспортном переходе.

Таким образом, приняты меры по защите населения.

Все боевые расчеты системы противовоздушной обороны, расположенные на приграничных территориях с абхазской стороны, переведены в режим боеготовности.

Об этом сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.

