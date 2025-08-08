РАБОТА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «ПСОУ» ПРИОСТАНОВЛЕНА
Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи, по обоюдной договоренности, приостановлена работа контрольно-пропускного пункта «Псоу».
Ограничения распространяются как на пешеходном, так и на транспортном переходе.
Таким образом, приняты меры по защите населения.
Все боевые расчеты системы противовоздушной обороны, расположенные на приграничных территориях с абхазской стороны, переведены в режим боеготовности.
Об этом сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.
Последнее от Super User
