РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ ДОМА НАРОДОВ РОССИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ . В Администрации города Сочи состоялась рабочая встреча руководителя Дома народов России Анны Полежаевой со статс-секретарём Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Идрисом Кара-Осман-оглы, с председателем Сухумского горсобрания Дмитрием Осия и исполнительным директором Московской Абхазской Диаспоры Дауром Барганджиа.

В диалоге также приняли участие представители Администрации города Сочи.

Стороны обсудили взаимодействие по развитию проекта «СВОИ», повествующего о межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны и в период СВО и другим социально-значимым проектам Дома народов России по линии укрепления традиционных ценностей, патриотического воспитания молодёжи, сохранения исторической памяти, преемственности поколений и развитии молодёжного медиа.

Далее на открытии выставки «СВОИ» в Сочи руководитель ФАДН России Игорь Баринов передал первое издание одноименной книги представителю Абхазии – Идрису Кара-Осман-оглы.

Именно в Абхазии в этом году состоится первая международная выставка «СВОИ», которая будет посвящена межнациональной дружбе, взаимовыручке в годы Великой Отечественной войны.