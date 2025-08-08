 

В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ

Пятница, 08 августа 2025
В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии осмотрели помещение продуктового магазина «Мате», расположенного по адресу: РА, с. Хяцха, Галский район, принадлежащего ИП А. К. Джахая, 1940 г. р., проживающей в Галском районе.

В ходе осмотра вышеуказанного помещения была обнаружена и изъята 81 бутылка алкогольной продукции различных наименований с грузинской маркировкой.

Индивидуальный предприниматель Джахая пояснила, что изъятую алкогольную продукцию она приобрела на территории г. Гал у незнакомого ей ранее лица с целью дальнейшей реализации в принадлежащем ей магазине. Вину признала полностью.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК РА, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 65 350 рублей.

Товар изъят, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

