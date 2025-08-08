КОММЕНТАРИЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГРУЗИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ . Официальный сайт МИД Абхазии опубликовал комментарий замминистра иностранных дел, главы абхазской делегации на Международных дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье, чрезвычайного и полномочного посла Одиссея Бигвава на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

«Заявление премьер-министра Грузии господина Кобахидзе, отвергающее возможность подписания соглашения о неприменении силы с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, является глубоко деструктивным и подтверждает неготовность Тбилиси к реальному диалогу.

Категорически отвергаем использование Тбилиси терминов «оккупация» и «сепаратистские регионы».

Абхазия – суверенное государство, чья независимость стала результатом свободного волеизъявления народа после грузино-абхазской войны 1992–1993 гг.

Российская Федерация выступает гарантом нашей безопасности на основе межгосударственных договоров, что соответствует нормам международного права.

Грузия десятилетиями использует риторику о «мирном восстановлении территориальной целостности», подразумевая насильственное возвращение Абхазии. Напомним, что именно Тбилиси развязал войну в 1992 году, приведшую к гуманитарной катастрофе.

Сегодняшние заявления Кобахидзе – продолжение политики реваншизма, закреплённой в грузинском законодательстве (ст. 3 Конституционного закона «Об оккупированных территориях»).

Требование Абхазии и России о юридически обязывающем документе – минимальная гарантия стабильности. Отказ Грузии подписать такое соглашение доказывает: Тбилиси сохраняет силовые сценарии в качестве инструмента политики. Это подтверждается и милитаризацией приграничных районов, и регулярными совместными учениями вооруженных сил Грузии и НАТО.

Причина стагнации переговоров – не позиция России или Абхазии, а нежелание Грузии обсуждать ключевой вопрос: юридически закреплённые гарантии ненападения.

Тбилиси блокирует прогресс, требуя обсуждения «возвращения беженцев» без признания ответственности за этнические чистки 1990-х.

Упоминание «невыведенных войск» – двойные стандарты. Российские военные объекты в Абхазии размещены на основе двусторонних соглашений и являются ответом на агрессивную политику Грузии. Что касается «международных наблюдателей», их доступ возможен лишь после признания Тбилиси суверенитета Абхазии и прекращения политики изоляции Абхазии.

Отказ Кобахидзе от диалога с Сухумом и Цхинвалом – свидетельство недееспособности грузинской дипломатии. Мир на Кавказе невозможен без прямых переговоров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией при посредничестве России. Пока Тбилиси отрицает реальность и игнорирует исторические уроки, никакие переговоры не будут иметь перспектив.

Так же кощунственно звучит заявление Кобахидзе, в день годовщины агрессии Грузии на Цхинвал в августе 2008 года, принесшие горе тысячам мирных граждан братской нам Южной Осетии!

Республика Абхазия остается открытой к конструктивному диалогу, но только на основе взаимного признания и равноправия», – говорится в комментарии Одиссея Бигвава.