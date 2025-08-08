 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГРУЗИИ

Новости Пятница, 08 августа 2025 21:21
Оцените материал
(0 голосов)
КОММЕНТАРИЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГРУЗИИ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Официальный сайт МИД Абхазии опубликовал комментарий замминистра иностранных дел, главы абхазской делегации на Международных дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье, чрезвычайного и полномочного посла Одиссея Бигвава на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.              

«Заявление премьер-министра Грузии господина Кобахидзе, отвергающее возможность подписания соглашения о неприменении силы с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, является глубоко деструктивным и подтверждает неготовность Тбилиси к реальному диалогу.                  

Категорически отвергаем использование Тбилиси терминов «оккупация» и «сепаратистские регионы».

Абхазия – суверенное государство, чья независимость стала результатом свободного волеизъявления народа после грузино-абхазской войны 1992–1993 гг.

Российская Федерация выступает гарантом нашей безопасности на основе межгосударственных договоров, что соответствует нормам международного права.

Грузия десятилетиями использует риторику о «мирном восстановлении территориальной целостности», подразумевая насильственное возвращение Абхазии. Напомним, что именно Тбилиси развязал войну в 1992 году, приведшую к гуманитарной катастрофе.

Сегодняшние заявления Кобахидзе – продолжение политики реваншизма, закреплённой в грузинском законодательстве (ст. 3 Конституционного закона «Об оккупированных территориях»).

Требование Абхазии и России о юридически обязывающем документе – минимальная гарантия стабильности. Отказ Грузии подписать такое соглашение доказывает: Тбилиси сохраняет силовые сценарии в качестве инструмента политики. Это подтверждается и милитаризацией приграничных районов, и регулярными совместными учениями вооруженных сил Грузии и НАТО.

Причина стагнации переговоров – не позиция России или Абхазии, а нежелание Грузии обсуждать ключевой вопрос: юридически закреплённые гарантии ненападения.

Тбилиси блокирует прогресс, требуя обсуждения «возвращения беженцев» без признания ответственности за этнические чистки 1990-х.

Упоминание «невыведенных войск» – двойные стандарты. Российские военные объекты в Абхазии размещены на основе двусторонних соглашений и являются ответом на агрессивную политику Грузии. Что касается «международных наблюдателей», их доступ возможен лишь после признания Тбилиси суверенитета Абхазии и прекращения политики изоляции Абхазии.

Отказ Кобахидзе от диалога с Сухумом и Цхинвалом – свидетельство недееспособности грузинской дипломатии. Мир на Кавказе невозможен без прямых переговоров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией при посредничестве России. Пока Тбилиси отрицает реальность и игнорирует исторические уроки, никакие переговоры не будут иметь перспектив.

Так же кощунственно звучит заявление Кобахидзе, в день годовщины агрессии Грузии на Цхинвал в августе 2008 года, принесшие горе тысячам мирных граждан братской нам Южной Осетии!

Республика Абхазия остается открытой к конструктивному диалогу, но только на основе взаимного признания и равноправия», – говорится в комментарии Одиссея Бигвава.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 08 августа 2025 21:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МИГРАЦИОННЫХ СЛУЖБ АБХАЗИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.