ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МИГРАЦИОННЫХ СЛУЖБ АБХАЗИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. В онлайн-формате состоялась организованная официальным Представительством Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике рабочая встреча начальника Государственной миграционной службы Абхазии Саида Цвинария и начальника Управления по вопросам миграции МВД ПМР Светланы Пысиной.
Встреча носила ознакомительный характер.
Руководители миграционных служб обозначили основные направления работы своих ведомств и определили вопросы, которые могут представлять взаимный интерес.
Участники встречи выразили обоюдную заинтересованность в продолжении сотрудничества и наметили планы взаимодействия на ближайшую перспективу.
Последнее от Super User
- НА ШТРАФСТОЯНКИ ГОРРАЙОРГАНОВ МВД ПОСТАВЛЕНО 123 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ
- ПОДАРОК ЮНЫМ ФУТБОЛИСТАМ «ЭРЦАХУ»
- РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
- СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ
- КОММЕНТАРИЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГРУЗИИ