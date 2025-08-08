 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МИГРАЦИОННЫХ СЛУЖБ АБХАЗИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Новости Пятница, 08 августа 2025 21:37
Оцените материал
(0 голосов)
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МИГРАЦИОННЫХ СЛУЖБ АБХАЗИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. В онлайн-формате состоялась организованная официальным Представительством Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике рабочая встреча начальника Государственной миграционной службы Абхазии Саида Цвинария и начальника Управления по вопросам миграции МВД ПМР Светланы Пысиной.

Встреча носила ознакомительный характер.

Руководители миграционных служб обозначили основные направления работы своих ведомств и определили вопросы, которые могут представлять взаимный интерес.

Участники встречи выразили обоюдную заинтересованность в продолжении сотрудничества и наметили планы взаимодействия на ближайшую перспективу.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 08 августа 2025 21:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОММЕНТАРИЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГРУЗИИ СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.