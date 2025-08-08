СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ
Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Службой государственной безопасности Республике Абхазия совместно с ФСБ России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в Сухуме был задержан гражданин Республики Турция Демироз Угур, 1988 г.р., находящийся в международном розыске по линии Интерпол с красным уведомлением.
Установлено, что Демироз Угур является лидером турецкой организованной – преступной группы «Демирозы», и подозревается в соучастии в умышленном убийстве на территории Турции.
По имеющейся оперативной информации задержанный прибыл в Республику Абхазия незаконным путем в обход установленных пунктов пропуска по р. Ингур с целью скрыться от уголовного преследования.
По задержанному гражданину Турции проводятся соответствующие оперативно следственные мероприятия.
Последнее от Super User
- НА ШТРАФСТОЯНКИ ГОРРАЙОРГАНОВ МВД ПОСТАВЛЕНО 123 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ
- ПОДАРОК ЮНЫМ ФУТБОЛИСТАМ «ЭРЦАХУ»
- РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
- ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МИГРАЦИОННЫХ СЛУЖБ АБХАЗИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЯ
- КОММЕНТАРИЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГРУЗИИ