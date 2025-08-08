 

РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Пятница, 08 августа 2025 21:50
РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Обвинение в тайном хищении чужого имущества предъявлено жителю с. Кутол Очамчырского района Ломия Алясу Апполоновичу, 1995 г.р. Кража имела место на пляже в с. Алахадзы, когда на тот момент неизвестный похитил из сумки потерпевших два сотовых телефона и скрылся с места происшествия.

Заявление о преступлении поступило в дежурную часть отдела милиции г. Пицунда спустя месяц с момента хищения, но сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого и задержали Аляса Ломия, который дал признательные показания.

В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных и розыскных мероприятий в отношении задержанного похищенное имущество обнаружено и изъято, а именно, сотовые телефоны потерпевших общей стоимостью 230.000 рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Ломия по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району. Обвиняемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

