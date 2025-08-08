ПОДАРОК ЮНЫМ ФУТБОЛИСТАМ «ЭРЦАХУ»

Георгий Лагвилава, директор филиала «ООО Георгий Инжиниринг», выразил надежду, что этот вклад станет стимулом для развития молодых талантов: «Мы надеемся, что они принесут большие результаты абхазскому футболу и очамчырскому в первую очередь, и в будущем увидим их на международной арене».

Глава администрации Очамчырского района Алхас Кация, от себя лично и от всего спортивного сообщества района, выразил Георгию Лагвилава признательность за помощь, оказанную детской футбольной команде «Ерцаху».