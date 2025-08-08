НА ШТРАФСТОЯНКИ ГОРРАЙОРГАНОВ МВД ПОСТАВЛЕНО 123 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ

 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
Новости Пятница, 08 августа 2025 22:11
Сухум. 8 августа 2025. Абхазия-Информ. Согласно указанию вице-премьера, министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут во всех районах республики сотрудники Госавтоинспекции проводят усиленные мероприятия, направленные на выявление нарушений правил регистрации и эксплуатации транспортных средств, а именно – фактов управления водителями транспортными средствами без государственных номерных знаков. Данное нарушение правил дорожного движения предусмотрено ч. 6 ст. 116 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа на граждан в сумме 50 минимальных размеров оплаты труда, а к должностным и юридическим лицам применяется штраф в размере 80 МРОТ. Автомобили нарушителей отправляются на служебные стоянки в территориальные отделы внутренних дел минимум на трое суток.

Госавтоинспекция напоминает, что ответственность предусмотрена не только за отсутствие номеров, но и за их ненадлежащее состояние. Поврежденные или закрытые посторонними предметами номера, затрудняющие их идентификацию, также являются нарушением и могут повлечь за собой административное наказание.

На сегодняшний день к ответственности привлечены 123 водителя, все автомобили помещены на штрафстоянки. Так же сотрудниками ГАИ выявлены транспортные средства с подложными государственными номерными знаками.

Мероприятия по пресечению подобных правонарушений сотрудники Госавтоинспекции МВД Абхазии будут продолжать в усиленном порядке.

Об этом сообщает сайт МВД.

