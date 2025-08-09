 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Новости Суббота, 09 августа 2025 22:46
Оцените материал
(0 голосов)
СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Сухум. 9 августа 2025. Абхазия-Информ. На площадке 12-го Открытого чемпионата России по пахоте, проходящем в г. Санкт-Петербурге спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба, приглашённый в качестве почетного гостя мероприятия, встретился с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут и генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Встреча прошла на площадке павильона Республики Абхазия.

С российской стороны во встрече участвовал замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

С абхазской стороны участвовали почетный консул Республики Абхазия в г. Санкт-Петербурге Владимир Бигвава, помощник министра сельского хозяйства Республики Абхазия Инал Аргун и начальник отдела механизации министерства Республики Абхазия Астамур Асландзия.

Также во встрече принял участие заместитель Председателя Правительства Республики Южная Осетия – министр финансов Дзамболат Тадтаев.

На встрече обсуждались следующие вопросы поставки сельскохозяйственной продукции из Республики Абхазия, сотрудничества в научной сфере, возможности получения в лизинг сельскохозяйственного оборудования, а также вопросы, связанные с инвестициями в сельское хозяйство, с развитием агротуризма в Абхазии, и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Стороны договорись о продолжении работы по намеченным направлениям.

Надо отметить, что Республика Абхазия впервые принимает участие в данном мероприятии.

12-й Открытый чемпионат России по пахоте проходит с 8 по 10 августа. Его миссия – повышение культуры ведения сельского хозяйства, развитие современных технологий, популяризация аграрных профессий, привлечение молодых специалистов к работе в сельском хозяйстве, поддержка отечественных производителей сельхозтехники и оборудования.

В рамках деловой программы Чемпионата проходят конференции с ведущими поставщиками сельскохозяйственной техники, Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), круглые столы и пленарные заседания с участием руководителей федеральных органов исполнительной власти, губернаторов регионов Российской Федерации и руководителей агропромышленных корпораций, банков, страховых компаний.

Перспективные селекционные разработки и главные достижения отечественного агропромышленного комплекса презентуются в реальных полевых условиях на экспериментальных полях.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 09 августа 2025 23:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА ШТРАФСТОЯНКИ ГОРРАЙОРГАНОВ МВД ПОСТАВЛЕНО 123 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ ГУДАУТСКИЙ РАЙОН И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОГУТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЯХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.