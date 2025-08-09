СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Сухум. 9 августа 2025. Абхазия-Информ . На площадке 12-го Открытого чемпионата России по пахоте, проходящем в г. Санкт-Петербурге спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба, приглашённый в качестве почетного гостя мероприятия, встретился с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут и генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Встреча прошла на площадке павильона Республики Абхазия.

С российской стороны во встрече участвовал замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

С абхазской стороны участвовали почетный консул Республики Абхазия в г. Санкт-Петербурге Владимир Бигвава, помощник министра сельского хозяйства Республики Абхазия Инал Аргун и начальник отдела механизации министерства Республики Абхазия Астамур Асландзия.

Также во встрече принял участие заместитель Председателя Правительства Республики Южная Осетия – министр финансов Дзамболат Тадтаев.

На встрече обсуждались следующие вопросы поставки сельскохозяйственной продукции из Республики Абхазия, сотрудничества в научной сфере, возможности получения в лизинг сельскохозяйственного оборудования, а также вопросы, связанные с инвестициями в сельское хозяйство, с развитием агротуризма в Абхазии, и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Стороны договорись о продолжении работы по намеченным направлениям.

Надо отметить, что Республика Абхазия впервые принимает участие в данном мероприятии.

12-й Открытый чемпионат России по пахоте проходит с 8 по 10 августа. Его миссия – повышение культуры ведения сельского хозяйства, развитие современных технологий, популяризация аграрных профессий, привлечение молодых специалистов к работе в сельском хозяйстве, поддержка отечественных производителей сельхозтехники и оборудования.

В рамках деловой программы Чемпионата проходят конференции с ведущими поставщиками сельскохозяйственной техники, Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), круглые столы и пленарные заседания с участием руководителей федеральных органов исполнительной власти, губернаторов регионов Российской Федерации и руководителей агропромышленных корпораций, банков, страховых компаний.

Перспективные селекционные разработки и главные достижения отечественного агропромышленного комплекса презентуются в реальных полевых условиях на экспериментальных полях.