МИХАИЛ ВЕДЕРНИКОВ В АБХАЗИИ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ . Губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтил память защитников Отечества, погибших в ходе Великой Отечественной войны, и российских миротворцев. Торжественные церемонии состоялись у мемориалов в Сухуме сегодня, 11 августа.

Михаил Ведерников совместно с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Абхазии Михаилом Шургалиным и вице-премьером республики Джансухом Нанба возложили цветы к памятнику военнослужащим Вооруженных сил России, которые выполняли миротворческую миссию в Абхазии.

Этот монумент представляет собой величественную архитектурно-скульптурную композицию, символизирующую мужество, самоотверженность и верность воинскому долгу российских миротворцев, отметили в правительстве.

Кроме того, представители официальной делегации Псковской области и руководство Абхазии почтили память и выразили уважение подвигам тех, кто героически защищал свою Родину.

Торжественные мероприятия состоялись у монумента советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой величественную 15-метровую композицию из искусственного белого мрамора, изображающую фигуру воина со склонённой головой, опирающегося на меч.

Ещё одним местом памяти стал мемориал в центре парка Славы в честь погибших в абхазо-грузинском конфликте 1992-1993 годов.

Напомним, делегация Псковской области находится с рабочим визитом в республике для обсуждения перспектив сотрудничества.