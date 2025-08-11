МИХАИЛ ВЕДЕРНИКОВ В АБХАЗИИ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтил память защитников Отечества, погибших в ходе Великой Отечественной войны, и российских миротворцев. Торжественные церемонии состоялись у мемориалов в Сухуме сегодня, 11 августа.
Михаил Ведерников совместно с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Абхазии Михаилом Шургалиным и вице-премьером республики Джансухом Нанба возложили цветы к памятнику военнослужащим Вооруженных сил России, которые выполняли миротворческую миссию в Абхазии.
Этот монумент представляет собой величественную архитектурно-скульптурную композицию, символизирующую мужество, самоотверженность и верность воинскому долгу российских миротворцев, отметили в правительстве.
Кроме того, представители официальной делегации Псковской области и руководство Абхазии почтили память и выразили уважение подвигам тех, кто героически защищал свою Родину.
Торжественные мероприятия состоялись у монумента советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой величественную 15-метровую композицию из искусственного белого мрамора, изображающую фигуру воина со склонённой головой, опирающегося на меч.
Ещё одним местом памяти стал мемориал в центре парка Славы в честь погибших в абхазо-грузинском конфликте 1992-1993 годов.
Напомним, делегация Псковской области находится с рабочим визитом в республике для обсуждения перспектив сотрудничества.
Последнее от Super User
- ПЛАН ЗА ИЮЛЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 121%
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: УБЕЖДЕН, ЧТО СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ БУДЕТ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАТЬСЯ
- ВСТРЕЧА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ И ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- СИСТЕМА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПЕРЕВЕДЕНА В РЕЖИМ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
- ГУДАУТСКИЙ РАЙОН И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОГУТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЯХ