ПЛАН ЗА ИЮЛЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 121%

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ . По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за июль текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 982 324,9 тыс. руб. (девятьсот восемьдесят два миллиона триста двадцать четыре тысячи рублей) при плане – 811 412,0 тыс. руб. (восемьсот одиннадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч рублей) выполнение 121%.

За 7 месяцев 2025 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 3 540 869,4 тыс. руб. (три миллиарда пятьсот сорок миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч рублей) при плане 3 039 609,2 тыс. руб. (три миллиарда тридцать девять миллионов шестьсот девять тысяч рублей). Выполнение составило 116%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 501 260,0 тыс. руб. (пятьсот один миллион двести шестьдесят тысяч рублей). Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составила 121%, что в суммарном выражении равно 606 595,0 тыс. руб. (шестьсот шесть миллионов пятьсот девяноста пять тысяч рублей).

Поступления налоговых платежей по районам за 7 месяцев 2025 года составили:

По г. Сухум – при плане 1 570 694,2 тыс. руб. (один миллиард пятьсот семьдесят миллионов шестьсот девяноста четыре тысячи рублей) поступило 1 786 166,5 тыс. руб. (один миллиард семьсот восемьдесят шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч рублей)) выполнение 114%.

По Гагрскому району – при плане 755 000,0 тыс. руб. (семьсот пятьдесят пять миллионов рублей) поступило 850 516,5 тыс. руб. (восемьсот пятьдесят миллионов пятьсот шестнадцать тысяч рублей) выполнение 113%.

По Гудаутскому району – при плане 250 561,3 тыс. руб. (двести пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча рублей) поступило – 300 956,6 тыс. руб. (триста миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч рублей) выполнение 120%.

По Сухумскому району – при плане 95 753,8 тыс. руб. (девяноста пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи рублей) поступило – 155 741,1 тыс. руб. (сто пятьдесят пять миллионов семьсот сорок она тысяча рублей) выполнение 163%.

По Гулрыпшскому району – при плане 103 748,4 тыс. руб. (сто три миллиона семьсот сорок восемь тысяч рублей) поступило – 216 347,4 тыс. руб. (двести шестнадцать миллионов триста сорок семь тысяч рублей) выполнение 209%.

По Очамчырскому району – при плане 201 691,1 тыс. руб. (двести один миллион шестьсот девяноста одна тысяча рублей) поступило – 137 594,4 тыс. руб. (сто тридцать семь миллионов пятьсот девяноста четыре тысячи рублей) выполнение 68%.

По Ткуарчалскому району – при плане 25 353,3 тыс. руб. (двадцать пять миллионов триста пятьдесят три тысячи рублей) поступило – 34 451,8 тыс. руб. (тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча рублей) выполнение 136%.

По Галскому району – при плане 36 807,1 тыс. руб. (тридцать шесть миллионов восемьсот семь тысяч рублей) поступило – 59 095,1 тыс. руб. (пятьдесят девять миллион девяноста пять тысяч рублей) выполнение 161%.