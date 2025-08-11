 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПЛАН ЗА ИЮЛЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 121%

Новости Понедельник, 11 августа 2025 15:54
ПЛАН ЗА ИЮЛЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 121%

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за июль текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 982 324,9 тыс. руб. (девятьсот восемьдесят два миллиона триста двадцать четыре тысячи рублей) при плане – 811 412,0 тыс. руб. (восемьсот одиннадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч рублей) выполнение 121%.

За 7 месяцев 2025 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 3 540 869,4 тыс. руб. (три миллиарда пятьсот сорок миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч рублей) при плане 3 039 609,2 тыс. руб. (три миллиарда тридцать девять миллионов шестьсот девять тысяч рублей). Выполнение составило 116%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 501 260,0 тыс. руб. (пятьсот один миллион двести шестьдесят тысяч рублей). Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составила 121%, что в суммарном выражении равно 606 595,0 тыс. руб. (шестьсот шесть миллионов пятьсот девяноста пять тысяч рублей).

Поступления налоговых платежей по районам за 7 месяцев 2025 года составили:

По г. Сухум – при плане 1 570 694,2 тыс. руб. (один миллиард пятьсот семьдесят миллионов шестьсот девяноста четыре тысячи рублей) поступило 1 786 166,5 тыс. руб. (один миллиард семьсот восемьдесят шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч рублей)) выполнение 114%.

По Гагрскому району – при плане 755 000,0 тыс. руб. (семьсот пятьдесят пять миллионов рублей) поступило 850 516,5 тыс. руб. (восемьсот пятьдесят миллионов пятьсот шестнадцать тысяч рублей) выполнение 113%.

По Гудаутскому району – при плане 250 561,3 тыс. руб. (двести пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча рублей) поступило – 300 956,6 тыс. руб. (триста миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч рублей) выполнение 120%.

По Сухумскому району – при плане 95 753,8 тыс. руб. (девяноста пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи рублей) поступило – 155 741,1 тыс. руб. (сто пятьдесят пять миллионов семьсот сорок она тысяча рублей) выполнение 163%.

По Гулрыпшскому району – при плане 103 748,4 тыс. руб. (сто три миллиона семьсот сорок восемь тысяч рублей) поступило – 216 347,4 тыс. руб. (двести шестнадцать миллионов триста сорок семь тысяч рублей) выполнение 209%.

По Очамчырскому району – при плане 201 691,1 тыс. руб. (двести один миллион шестьсот девяноста одна тысяча рублей) поступило – 137 594,4 тыс. руб. (сто тридцать семь миллионов пятьсот девяноста четыре тысячи рублей) выполнение 68%.

По Ткуарчалскому району – при плане 25 353,3 тыс. руб. (двадцать пять миллионов триста пятьдесят три тысячи рублей) поступило – 34 451,8 тыс. руб. (тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча рублей) выполнение 136%.

По Галскому району – при плане 36 807,1 тыс. руб. (тридцать шесть миллионов восемьсот семь тысяч рублей) поступило – 59 095,1 тыс. руб. (пятьдесят девять миллион девяноста пять тысяч рублей) выполнение 161%.

