ВЛАДИМИР ДЕЛБА: УБЕЖДЕН, ЧТО СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ БУДЕТ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАТЬСЯ

«Мы сегодня проработали основные направления двустороннего нашего сотрудничества в торгово-экономической сфере, социальной сфере, культурной сфере, гуманитарных связях. Ещё раз подтвердили намерение применять дружественные меры и механизмы для достижения важных целей. Проговорили о том, что мероприятия в сфере экономики у нас будут более детально проработаны, установили сроки. Предложили нашим коллегам к определённому сроку – к 25 августа проработать план мероприятий, для того, чтобы представить его и мне, и Михаил Юрьевичу для рассмотрения и дальнейшего подписания. Еще раз хочу поблагодарить наших коллег, и убеждён в том, что сотрудничество между Псковской областью и Республикой Абхазия будет динамично развиваться», – сказал Владимир Делба.

Он также проинформировал, что на встрече речь шла и о возможности расширения маршрутов авиасообщения.

«Очень рассчитываем на реализацию этого проекта со стороны Псковской области», – отметил премьер-министр.

В свою очередь Михаил Ведерников отметил, что приезд в Абхазию – это расширение международных связей Псковской области.

«Для Псковской области это ещё один новый виток развития международных отношений. Несмотря на то, что мы достаточно далеко друг от друга находимся, у нас много общего – большая история, православные традиции, православные святыни, динамично растущий туристический поток. Мы, в первую очередь, эти направления обсудили. Обсудили взаимодействие по линии образования, культуры, спорта, экономики. И как Владимир Валерьевич сказал, не откладывая в долгий ящик, до 25 числа кабинеты министров Псковской области и Республики Абхазия подготовят абсолютно предметный план. Тем более, что коллеги уже достаточно плодотворно поработали. И до первого сентября мы проведём совещание в режиме ВКС, где этот план затвердим и будем по нему уже двигаться. Но, допустим, министерства образования и молодёжной политики мероприятия свои начнут проводить ещё до того, как план будет утверждён. Поэтому у нас ожидания большие и позитивные», – сказал Михаил Ведерников.