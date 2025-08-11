 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
ВЛАДИМИР ДЕЛБА: УБЕЖДЕН, ЧТО СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ БУДЕТ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАТЬСЯ

Новости Понедельник, 11 августа 2025 15:44
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, встречи прокомментировали журналистам итоги встречи с участием членов делегации и членов Правительства Абхазии.

«Мы сегодня проработали основные направления двустороннего нашего сотрудничества в торгово-экономической сфере, социальной сфере, культурной сфере, гуманитарных связях. Ещё раз подтвердили намерение применять дружественные меры и механизмы для достижения важных целей. Проговорили о том, что мероприятия в сфере экономики у нас будут более детально проработаны, установили сроки. Предложили нашим коллегам к определённому сроку – к 25 августа проработать план мероприятий, для того, чтобы представить его и мне, и Михаил Юрьевичу для рассмотрения и дальнейшего подписания. Еще раз хочу поблагодарить наших коллег, и убеждён в том, что сотрудничество между Псковской областью и Республикой Абхазия будет динамично развиваться», – сказал Владимир Делба.

Он также проинформировал, что на встрече речь шла и о возможности расширения маршрутов авиасообщения.

«Очень рассчитываем на реализацию этого проекта со стороны Псковской области», – отметил премьер-министр.

В свою очередь Михаил Ведерников отметил, что приезд в Абхазию – это расширение международных связей Псковской области.

«Для Псковской области это ещё один новый виток развития международных отношений. Несмотря на то, что мы достаточно далеко друг от друга находимся, у нас много общего – большая история, православные традиции, православные святыни, динамично растущий туристический поток. Мы, в первую очередь, эти направления обсудили. Обсудили взаимодействие по линии образования, культуры, спорта, экономики. И как Владимир Валерьевич сказал, не откладывая в долгий ящик, до 25 числа кабинеты министров Псковской области и Республики Абхазия подготовят абсолютно предметный план. Тем более, что коллеги уже достаточно плодотворно поработали. И до первого сентября мы проведём совещание в режиме ВКС, где этот план затвердим и будем по нему уже двигаться. Но, допустим, министерства образования и молодёжной политики мероприятия свои начнут проводить ещё до того, как план будет утверждён. Поэтому у нас ожидания большие и позитивные», – сказал Михаил Ведерников.

