ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ВСТРЕЧА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ И ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Понедельник, 11 августа 2025 15:38
ВСТРЕЧА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ И ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии с рабочим визитом находится делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Сегодня состоялась встреча премьер-министра Владимира Делба и губернатора Михаила Ведерникова. Во встрече приняли участие члены делегации из Псковской области, а также члены Правительства Абхазии.

Владимир Делба, приветствуя гостей, отметил, что визит насыщенный, предстоит обсудить комплекс вопросов взаимодействия.

«Основные важные вопросы направлены на двусторонние взаимодействия в социальной, культурной, духовно-нравственной и гуманитарной сферах», – сказал премьер-министр.

В рамках визита делегации Псковской области будет подписано соглашение о побратимских отношениях с Гудаутским районом.

Губернатор Псковской области поблагодарил за гостеприимство и искреннюю заинтересованность к конструктивному диалогу и взаимодействию.

«Мои коллеги приезжали буквально недавно, они обсудили основные возможные точки взаимодействия, и сегодня можно уже предметно обсудить темы, которые включим в план совместной работы. Мы с удовольствием, как договаривались, пришлём бизнес-миссию в Республику Абхазию. Предлагаем также абхазским предпринимателям приехать в Псковскую область», – сказал Михаил Ведерников.

Об этом сообщает сайт КМ.

