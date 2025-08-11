ВСТРЕЧА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ И ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии с рабочим визитом находится делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Сегодня состоялась встреча премьер-министра Владимира Делба и губернатора Михаила Ведерникова. Во встрече приняли участие члены делегации из Псковской области, а также члены Правительства Абхазии.
Владимир Делба, приветствуя гостей, отметил, что визит насыщенный, предстоит обсудить комплекс вопросов взаимодействия.
«Основные важные вопросы направлены на двусторонние взаимодействия в социальной, культурной, духовно-нравственной и гуманитарной сферах», – сказал премьер-министр.
В рамках визита делегации Псковской области будет подписано соглашение о побратимских отношениях с Гудаутским районом.
Губернатор Псковской области поблагодарил за гостеприимство и искреннюю заинтересованность к конструктивному диалогу и взаимодействию.
«Мои коллеги приезжали буквально недавно, они обсудили основные возможные точки взаимодействия, и сегодня можно уже предметно обсудить темы, которые включим в план совместной работы. Мы с удовольствием, как договаривались, пришлём бизнес-миссию в Республику Абхазию. Предлагаем также абхазским предпринимателям приехать в Псковскую область», – сказал Михаил Ведерников.
Об этом сообщает сайт КМ.
Последнее от Super User
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: УБЕЖДЕН, ЧТО СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ БУДЕТ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАТЬСЯ
- СИСТЕМА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПЕРЕВЕДЕНА В РЕЖИМ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
- ГУДАУТСКИЙ РАЙОН И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОГУТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
- СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
- НА ШТРАФСТОЯНКИ ГОРРАЙОРГАНОВ МВД ПОСТАВЛЕНО 123 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ