ИНСТИТУТУ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ МИНЮСТА АБХАЗИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

«На протяжении всех этих лет наш институт с честью выполнял сложную, но невероятно важную миссию – отстаивать правду и обеспечивать справедливость. Можно сказать, что сотрудники института – это настоящие «геологи правды», исследующие и открывающие её даже в самых сложных и запутанных обстоятельствах». – отметил министр.

Он выразил благодарность сотрудникам института за их профессионализм, преданность и любовь к своему делу и родине.

«Эти ценности вы демонстрируете ежедневно, обеспечивая справедливость и правопорядок. Особую благодарность хочу выразить за ваши усилия и достижения, которые стали возможными благодаря вашему труду и ответственности. Убежден, что впереди вас ждут новые свершения и успехи», – отметил Анри Барциц.

Он также поблагодарил коллег и друзей из Российской Федерации за поддержку, которую они оказывают абхазским экспертам.

«Нельзя не упомянуть людей, которые вкладывали свои силы и знания в становление и развитие института, особенно в трудные послевоенные годы. И также нельзя забыть вклад Министерства юстиции в те сложные времена», – сказал Барциц.

Заместитель министра юстиции Руслан Лагвилава рассказал об истории создания института.

«30 лет назад, 10 августа 1995 года, руководством Министерства юстиции было принято решение о создании Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз, призванного оказать содействие правоохранительным органам и судам. Это событие является не просто датой образования нового института государственного управления, но и, безусловно, важным этапом в процессе становления независимого, суверенного и правового государства», – сказал Лагвилава.

Он отметил, что в тяжелые послевоенные годы это был небольшой коллектив, работающий в условиях ограниченных ресурсов, но объединенный непоколебимой верой в то, что их знания и опыт будут служить на благо судебно-экспертного обеспечения правосудия Республики Абхазия.

«Благодаря профессионализму и дальновидности действующих в тот период времени руководителей Министерства юстиции Батала Табагуа и Людмилы Ходжашвили были достигнуты договоренности с руководством одного из судебно-экспертных учреждений Российской Федерации, где впоследствии сотрудники нашего Института прошли обучение по программе дополнительной профессиональной переподготовки и им впервые была присвоена степень государственных судебных экспертов», – напомнил заместитель министра юстиции.

По его словам, особая ответственность при создании и формировании Института судебных экспертиз легла на плечи первого директора Георгия Амичба. Внесенный им вклад в судебно-экспертную деятельность поистине неоценим. Именно им был создан слаженный коллектив единомышленников, неуклонно придерживающийся основной цели – защите прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства посредством проведения объективных, научно обоснованных и мотивированных судебных экспертиз и экспертиз исследований.

Руслан Лагвилава сообщил, что первая судебная экспертиза в Институте была проведена государственным судебным экспертом-биологом, постановление о назначении которой впервые поступило в институт 16 ноября 2000 года из прокуратуры города Сухум. С того периода и по настоящее время экспертами и Института проведено более 10 000 различных судебных экспертиз и экспертных исследований по уголовным и гражданским делам, а также процессуальных проверок.

«В настоящее время Институт наделен как кадровым потенциалом, так и техническими возможностями для проведения достаточно широкого и весьма актуального круга судебных экспертиз. В этом году список проводимых в Институте видов судебных экспертиз пополнился еще двумя экспертизами – землеустроительной и экономической», – сказал Лагвилава.

Землеустроительная экспертиза проводится по материалам и делам, связанным с необходимостью определения фактического использования участка земли в соответствии с целевым назначением и проверке соблюдения градостроительных или иных норм и правил использования.

Экономическая экспертиза предусматривает анализ налогов, деклараций и отчетов с целью выявления возможного их искажения, а также оценку финансового состояния организации, анализ платежеспособности, ликвидности, рентабельности и финансовой устойчивости.

Замдиректора Департамента государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности Минюста РФ Екатерина Козырева зачитала поздравительный адрес от имени исполняющего обязанности министра юстиции Евгения Савченко:

«В современных условиях неотъемлемым элементом обеспечения объективного судебного производства является институт судебных экспертиз. Основной целью судебно-экспертной деятельности является защита интересов государства, прав и свобод гражданина, прав юридического лица посредством проведения объективных, научно обоснованных судебных экспертиз и экспертных исследований. Благодарю вас за укрепление сотрудничества и плодотворное взаимодействие в решении общих задач в рамках заключенного соглашения между нашими министерствами».

Председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия также поздравила коллектив Института судебных экспертиз с юбилеем.

«Создание Института стало важным шагом в развитии отечественной судебной экспертной деятельности, которая объединила лучшие правовые традиции, высокий профессионализм специалистов и передовые технологии. За годы своей деятельности Институт подтвердил статус научно-исследовательского центра в области судебной экспертизы и внес значительный вклад в развитие правосудия и в обеспечение экспертов методик».

Директор Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста Тамила Тания отметила, что сегодня Институт – это, прежде всего, квалифицированная команда экспертов, обладающая глубокими знаниями и богатым практическим опытом.

«Можно смело говорить, что судебно-экспертная деятельность в Институте активно развивается в целях повышения качества судебных исследований, соответствия экспертной деятельности современным требованиям науки и техники. Кроме того, пристальное внимание уделяется систематическому повышению квалификации действующих сотрудников», – сказала Тания.

Батал Табагуа, возглавлявший Минюст с 1995 по 2003 годы, особо отметил колоссальный труд Людмилы Ходжашвили в создании Института.

«Людмила Ходжашвили и Георгий Амичба – это те два человека, которые создавали институт, я, как руководитель, помогал, чем мог. Сегодня очень приятно, что вы можете позволить себе говорить о достижениях. Я хорошо помню, когда мы отправляли на учёбу первых наших экспертов, они проходили подготовку в Ростове. Тогда у нашего молодого государства было очень серьёзное тяжёлое финансовое положение, Мы с трудом находили деньги на командировку в Ростов-на-Дону», - поделился воспоминаниями Батал Табагуа.

Коллектив Института поздравила и начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Тамила Бигвава.

Приказом министра юстиции Анри Барциц благодарственные письма были вручены экс-министрам юстиции Баталу Табагуа и Людмиле Ходжашвили, а также первому директору Георгию Амичба и сотрудникам Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Об этом сообщает Апсныпресс.