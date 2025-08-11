 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ

Новости Понедельник, 11 августа 2025 16:44
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. Администрация Сухума капитально отремонтировала квартиру ветерану ОВНА 1992-1993 гг., инвалиду первой группы Енварбею Ашуба. Обшарпанные стены, прохудившиеся полы, обваливающаяся штукатурка – совсем недавно так выглядело жилье ветерана, а сам он ютился в своей скромной, старой квартире.

Помогли ветерану неравнодушные граждане. Они обратились в столичную мэрию.

Глава Администрации Сухума Тимур Агрба подписал распоряжение, и в течение месяца Енварбею Ашуба капитально отремонтировали его жилье.

