ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. Администрация Сухума капитально отремонтировала квартиру ветерану ОВНА 1992-1993 гг., инвалиду первой группы Енварбею Ашуба. Обшарпанные стены, прохудившиеся полы, обваливающаяся штукатурка – совсем недавно так выглядело жилье ветерана, а сам он ютился в своей скромной, старой квартире.
Помогли ветерану неравнодушные граждане. Они обратились в столичную мэрию.
Глава Администрации Сухума Тимур Агрба подписал распоряжение, и в течение месяца Енварбею Ашуба капитально отремонтировали его жилье.