ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ
Новости Понедельник, 11 августа 2025 16:45
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. Лошади абхазских коневладельцев стали победителями и призерами скачек, состоявшихся на Грозненском ипподроме имени Саид-Хусейна Закаева. В скачках участвовали лошади чистокровной верховой породы.
На дистанции 1600 метров в скачке на Большой приз победил жеребец Апсны Инцитатус Юрия Хагуш.
Второе место в скачке на 1400 метров за Приз Объединенной зерновой компании занял Апсны Инстинкт Аляса Пилия.