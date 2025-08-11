 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

Понедельник, 11 августа 2025
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. Лошади абхазских коневладельцев стали победителями и призерами скачек, состоявшихся на Грозненском ипподроме имени Саид-Хусейна Закаева. В скачках участвовали лошади чистокровной верховой породы.

На дистанции 1600 метров в скачке на Большой приз победил жеребец Апсны Инцитатус Юрия Хагуш.

Второе место в скачке на 1400 метров за Приз Объединенной зерновой компании занял Апсны Инстинкт Аляса Пилия.

