СЕМЬ ЗОЛОТЫХ И ПЯТЬ СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ У АБХАЗСКИХ ТАЙБОКСЕРОВ
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. Семь золотых медалей и пять серебряных завоевали абхазские тайбоксеры на первенстве города Сочи. На турнире честь Абхазии защищали спортсмены из Сухума и Гудауты.
Победителями в своих весовых категориях стали: Темур Абухба, Даут Габния, Эдгар Микаелян, Гайдор Микаелян, Сероб Геворгян, Давид Диленян и Фрол Елизаров.
Серебряные медали завоевали Ираклий Костандян, Келешбей Табагуа, Леон Табагуа, Максим Какалия и Артем Хачатрян.
Тренирует спортсменов президент Федерации тайского бокса Абхазии, главный тренер сборной страны, наставник бойцов БК «Георгий Победоносец» Теймураз Гергедава.