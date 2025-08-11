 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СЕМЬ ЗОЛОТЫХ И ПЯТЬ СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ У АБХАЗСКИХ ТАЙБОКСЕРОВ

Новости Понедельник, 11 августа 2025 16:47
СЕМЬ ЗОЛОТЫХ И ПЯТЬ СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ У АБХАЗСКИХ ТАЙБОКСЕРОВ

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. Семь золотых медалей и пять серебряных завоевали абхазские тайбоксеры на первенстве города Сочи. На турнире честь Абхазии защищали спортсмены из Сухума и Гудауты.

Победителями в своих весовых категориях стали: Темур Абухба, Даут Габния, Эдгар Микаелян, Гайдор Микаелян, Сероб Геворгян, Давид Диленян и Фрол Елизаров.

Серебряные медали завоевали Ираклий Костандян, Келешбей Табагуа, Леон Табагуа, Максим Какалия и Артем Хачатрян.

Тренирует спортсменов президент Федерации тайского бокса Абхазии, главный тренер сборной страны, наставник бойцов БК «Георгий Победоносец» Теймураз Гергедава.

