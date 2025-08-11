МОЛОДЁЖЬ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ СЛЁТЕ «ФИШТ» В АДЫГЕЕ

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ . В Майкопском районе Республики Адыгея стартовал межрегиональный слёт талантливой молодёжи «Фишт». В этом году он собрал более 500 участников из всех муниципалитетов Адыгеи, а также из Беларуси, Абхазии и ряда регионов России: Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Херсонской области.

В торжественном открытии приняли участие глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и члены Кабинета министров.

В рамках программы участники из Абхазии уже посетили Национальный музей Республики Адыгея, Золотую кладовую Аси Еутых, центр «Молодёжь Адыгеи» и познакомились с достопримечательностями столицы региона.

Сегодня запланирован пеший маршрут по тропам Кавказского государственного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова с финальной точкой у подножия горы Фишт. Безопасность обеспечат медицинские работники, спасатели и представители правоохранительных органов. Вечером состоится неформальная встреча участников с руководством региона у костра.

В течение трёх дней слёта пройдут мастер-классы по адыгским танцам, золотому шитью, игре на народных инструментах, национальные игры, спортивные соревнования, флешмобы, лекции и экскурсии.

По словам Мурата Кумпилова, «Слёт «Фишт» – востребованная и интересная площадка для молодёжи. Год от года растёт число участников и расширяется география проекта. Здесь мы знакомимся с инициативами молодых лидеров, обсуждаем актуальные вопросы и поддерживаем социально значимые проекты».