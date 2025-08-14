В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 33-Ю ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 14 августа 2025. Абхазия-Информ . С утра к Мемориалу славы в Сухуме, где захоронены погибшие абхазские солдаты, пришли ветераны войны и их близкие, матери погибших воинов, добровольцы, руководители государства и правительства, депутаты Народного собрания, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители министерств и ведомств, горожане.

Они возложили живые венки и цветы к Мемориалу защитников Отечества.

Затем участники церемонии возложили цветы к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, с именем которого связывают победу в войне с Грузией.

В этот день во всех городах и районах республики возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.