 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 33-Ю ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Новости Четверг, 14 августа 2025 11:03
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 33-Ю ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 14 августа 2025. Абхазия-Информ. С утра к Мемориалу славы в Сухуме, где захоронены погибшие абхазские солдаты, пришли ветераны войны и их близкие, матери погибших воинов, добровольцы, руководители государства и правительства, депутаты Народного собрания, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители министерств и ведомств, горожане.

Они возложили живые венки и цветы к Мемориалу защитников Отечества.

Затем участники церемонии возложили цветы к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, с именем которого связывают победу в войне с Грузией.

В этот день во всех городах и районах республики возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 14 августа 2025 11:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.