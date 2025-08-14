 

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Новости Четверг, 14 августа 2025 10:59
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 14 августа 2025. Абхазия-Информ. Сегодня, в 33-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, президент Бадра Гунба почтил память защитников Отечества. В церемонии возложения цветов в Парке Славы также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации Президента Беслан Эшба, члены правительства, депутаты Парламента, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, матери погибших воинов, ветераны войны, добровольцы, представители общественности.

Президент возложил цветы и поклонился памяти абхазских полководцев – Героев Абхазии Сергея Дбар, Султана Сосналиева, Мушни Хварцкия, Гиви Агрба, Владимира Аршба, чьи бюсты установлены в Парке Славы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

