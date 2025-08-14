ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БАДРЫ ГУНБА В СВЯЗИ С 33-Й ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 14 августа 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к гражданам республики в связи с 33-й годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии.

14 августа 1992 года началась одна из самых трагических страниц в истории абхазского народа – Отечественная война 1992-1993 годов.

Тридцать три года назад грузинские войска вторглись на территорию Абхазии, пытаясь силой сломить волю абхазского народа к свободе и независимости. Но наш многонациональный народ встал как один на защиту своей Родины.

Война, которая длилась 413 дней, унесла тысячи жизней. Это были тяжёлые испытания, но наш народ выстоял. Ценой неимоверных усилий и жертв мы обратили агрессора в бегство и отстояли свою свободу.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью наших Героев, ценой жизни отстоявших право нашего народа жить и развиваться на своей земле.

В этот день мы с особой благодарностью и глубоким почтением вспоминаем нашего национального лидера, первого президента Абхазии – Владислава Григорьевича Ардзинба. Он стал символом несгибаемой воли и веры в победу. Под его руководством мы выстояли и победили.

Мы будем вечно благодарны добровольцам, пришедшим к нам на помощь по зову сердца.

Память о героях войны будет жить в наших сердцах. Имена каждого из них вписаны золотыми буквами в летопись Отечественной войны народа Абхазии.

Сегодня мы живем в свободном и независимом государстве. Наша главная задача – быть достойными этой памяти.

Мы обязаны бережно хранить нашу государственность, укреплять её основы, развивать нашу культуру и экономику. Мы должны строить сильную и процветающую Абхазию!

Вечная слава Героям!»