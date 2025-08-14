 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БАДРЫ ГУНБА В СВЯЗИ С 33-Й ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 14 августа 2025 09:16
Оцените материал
(0 голосов)
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БАДРЫ ГУНБА В СВЯЗИ С 33-Й ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 14 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к гражданам республики в связи с 33-й годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии.

«Дорогие соотечественники!

14 августа 1992 года началась одна из самых трагических страниц в истории абхазского народа – Отечественная война 1992-1993 годов.

Тридцать три года назад грузинские войска вторглись на территорию Абхазии, пытаясь силой сломить волю абхазского народа к свободе и независимости. Но наш многонациональный народ встал как один на защиту своей Родины.

Война, которая длилась 413 дней, унесла тысячи жизней. Это были тяжёлые испытания, но наш народ выстоял. Ценой неимоверных усилий и жертв мы обратили агрессора в бегство и отстояли свою свободу.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью наших Героев, ценой жизни отстоявших право нашего народа жить и развиваться на своей земле.

В этот день мы с особой благодарностью и глубоким почтением вспоминаем нашего национального лидера, первого президента Абхазии – Владислава Григорьевича Ардзинба. Он стал символом несгибаемой воли и веры в победу. Под его руководством мы выстояли и победили.

Мы будем вечно благодарны добровольцам, пришедшим к нам на помощь по зову сердца.

Память о героях войны будет жить в наших сердцах. Имена каждого из них вписаны золотыми буквами в летопись Отечественной войны народа Абхазии.

Сегодня мы живем в свободном и независимом государстве. Наша главная задача – быть достойными этой памяти.

Мы обязаны бережно хранить нашу государственность, укреплять её основы, развивать нашу культуру и экономику. Мы должны строить сильную и процветающую Абхазию!

Вечная слава Героям!»

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.