ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 14 августа 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в Абхазии отмечают скорбную дату – начало грузино-абхазской войны. 33 года назад, в ночь с 13 на 14 августа 1992 года, Грузия реализовала операцию под кодовым названием «Меч»: в безоружную республику, в разгар курортного сезона, когда в Абхазии на отдыхе находились сотни тысяч туристов, было введено около двух тысяч грузинских «гвардейцев» при участие военизированных банд движения «Мхедриони», 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии (в том числе реактивных установок «Град» и «Ураган»).

Войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию под предлогом охраны железной дороги. Целью вторжения, на самом деле, было свержение власти Верховного совета Абхазии.

В тот же день, 14 августа, председатель Верховного совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба обратился по телевидению к народу Абхазии с призывом встать на защиту своей Родины, Президиум Верховного совета принял постановление о проведении мобилизации взрослого населения страны.

«…На нашу землю вторглись войска Госсовета Грузии… На наши предложения решить вопросы взаимоотношений мирным путем нам ответили танками, пушками, самолетами, убийствами и грабежами. И это показывает истинную роль нынешнего руководства Грузии. Мир решительно осуждает эту варварскую акцию, и его моральная и материальная поддержка нам обеспечена. Я думаю, что мы должны выстоять в этот трудный час и мы выстоим!» – говорилось в обращении по телевидению В. Г. Ардзинба.

На защиту независимости своей Родины встали все, кто мог воевать, – от мала до велика. Наряду с абхазами в боях принимали участие представители разных национальностей многонациональной республики: русские, армяне, греки, грузины и другие. На призыв о помощи откликнулись наши братья с Северного Кавказа и соотечественники, проживавшие в различных странах мира, добровольцы юга России, Приднестровья и Нагорного Карабаха.

Грузинские войска расстреливали мирных граждан, подвергали их пыткам и насилию, сжигали дома и села, чинили расправу не только над абхазским, но и над армянским, русским, греческим населением.

Помимо физического истребления проводилась и политика культурного геноцида. Уничтожались памятники истории и культуры абхазского народа, музеи и библиотеки, громились, разграблялись и сжигались театры, школы. Были сожжены Абхазский Институт языка литературы и истории, Центральный государственный архив Абхазии – погибли ценнейшие записи фольклора, лингвистические материалы, исторические документы, редчайшие книги и рукописи…

Неравная борьба продолжалась 413 дней.

30 сентября 1993 года в результате удачно проведенной наступательной операции абхазской армии вся территория Республики Абхазия была освобождена от грузинских захватчиков. Настала долгожданная Победа.

Ценой неимоверных усилий и жертв народ Абхазии отстоял свое право на существование, обратив в бегство агрессора.

С абхазской стороны погибло около четырех тысяч человек, многие из которых мирные жители.

Экономический ущерб, нанесенный Абхазии в результате войны, был оценен в 11,5 миллиарда долларов.

14 августа в календаре Абхазии значится как День памяти защитников Отечества.