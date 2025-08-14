ИТОГИ ФОТОВЫСТАВКИ «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»

Сухум. 14 августа 2025. Абхазия-Информ . В центре «Проспект» в Сухуме состоялась фотовыставка, организованная проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) в честь Международного дня молодежи. Мероприятие стало итогом фотоконкурса, который предложил молодым людям через объектив камеры показать повседневную жизнь сельской Абхазии – её традиции, труд и современные вызовы.

Экспозиция включила работы, в которых отражены ключевые аспекты сельского хозяйства: роль молодежи, аграрные работы, виноградарство и переработка продукции. Фотографии передали уникальный взгляд участников на сельскую реальность – искреннюю, многогранную и динамичную.

Выставка привлекла внимание широкой публики. Гости приняли активное участие в открытом голосовании за лучшие работы, которое определило победителей конкурса.

Первое место занял Астан Арджения, второе – Бэлла Аджиева, третье – София Дбар.

В ходе мероприятия гости получили подробную информацию о проектах ФАО в Абхазии, направленных на поддержку фермеров и внедрение устойчивых сельхозпрактик.

Завершился вечер фуршетом с дегустацией сыров европейских сортов, произведённых абхазскими фермерами при поддержке ФАО. Это стало дополнительным поводом для обмена опытом и обсуждения перспектив развития аграрного сектора.

«Этот конкурс и выставка – важная платформа, которая позволяет молодым людям не только показать своё видение сельской жизни, но и привлечь внимание общества к значимой роли молодежи и женщин в развитии аграрного сектора Абхазии. Мы надеемся, что такие инициативы будут способствовать укреплению связей между поколениями и поддержке устойчивого развития местных сел», – отметила глава проектного офиса ФАО Александра Смычкович.

Мероприятие прошло в рамках проектов «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО, и «Устойчивое развитие виноградарства и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии.