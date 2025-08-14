МЕЖДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ И СУХУМОМ ВОЗОБНОВИЛИ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Сухум. 14 августа 2025. Абхазия-Информ . Сегодня, 14 августа, в международном аэропорту Сухума имени В.Г. Ардзинба приземлился первый после 32-летнего перерыва рейс из Санкт-Петербурга, выполненный авиакомпанией iFly. Реконструкция аэропорта, ставшая результатом совместного проекта России и Абхазии, завершилась в мае текущего года. Открытие авиасообщения стало возможным благодаря подписанному на Петербургском международном экономическом форуме 2023 года соглашению о восстановлении международного авиасообщения между странами.

«Это важное событие для жителей Петербурга и Абхазии. Мы долго к нему стремились, вместе его добивались. Сегодня можем ответственно заявить, что выполнили поручение президента России о восстановлении прямого авиасообщения с Сухумом», – подчеркнул значимость события губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Регулярное авиасообщение между городами будет осуществляться дважды в неделю по следующему расписанию:

– из Сухума вылет в 9:15, прибытие в Санкт-Петербург в 13:30;

– из Санкт-Петербурга вылет в 15:00, прибытие в Сухум в 19:15.

Торжественная встреча рейса прошла по всем традициям: воздушное судно встретили водяной аркой, а первых пассажиров угостили национальными сладостями и вручили памятные подарки.

На текущий момент из аэропорта Сухума выполняются регулярные рейсы в Москву, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра энергетики и транспорта Республики Абхазия Давида Габелия, возобновление авиасообщения с Санкт-Петербургом – это не просто новый рейс, а важный шаг в укреплении двусторонних связей и развитии транспортной инфраструктуры региона.