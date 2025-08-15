 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Новости Пятница, 15 августа 2025 10:09
В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. Абхазия отмечает День добровольцев. Он был учреждён в честь прибытия первой группы добровольцев с Северного Кавказа во время войны в Апсны 15 августа 1992 года. Памятная дата считается Днём единения и братства народов Северного Кавказа и Абхазии и посвящена всем добровольцам, пришедшим на помощь абхазам во время Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 годов.

В первые же дни вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию, в республиках Северного Кавказа развернулось добровольческое движение. Особенно массовый характер оно получило в Кабардино-Балкарии.

Уже в ночь с 14 на 15 августа 1992 г. из Нальчика в Абхазию на автобусе отправилась первая группа адыгских (кабардинских) добровольцев и представителей Конгресса Кабардинского Народа и «Адыгэ Хасэ» во главе с Султаном Сосналиевым. Миновав территорию, уже контролировавшуюся грузинскими войсками, 15 августа группа прибыла в Гудауту.

Всего на защиту Абхазии встали более двух тысяч уроженцев республик Северного Кавказа и других регионов России, Турции, Сирии.

Более 2300 добровольцев участвовало в боевых действиях, 294 из них погибли, защищая Абхазию, в том числе – более 50 человек из Чечни, более 50 человек – из   Кабардино-Балкарии, 11 – из Карачаево-Черкесии,  8 – из Украины, по 7 – из Южной Осетии и Адыгеи, по 6 – из Северной Осетии и Турции, 4 – из Ингушетии, 3 – из Сирии, а также из Азербайджана, Белоруссии,  Казахстана, Литвы, Эстонии, Приднестровья, Польши.

51 доброволец удостоен высокого звания «Герой Абхазии», до 300 человек награждены Орденом Леона, до 700 добровольцев награждены медалью «За отвагу», 9 человек – орденом Мужества.

Инициатором проведения этого дня является государственный политический деятель Республики Абхазия, депутат Парламента, бывший экс-премьер и председатель благотворительного фонда «Помним» Леонид Иванович Лакербая.

8 августа 2013 года президент Абхазии Александр Анкваб подписал закон, согласно которому 15 августа было объявлено Днём добровольца в республике.

В этот день в республике проходят памятные мероприятия.

10:00 – в Гудауте состоится возложение цветов к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

10:30 – торжественное заседание в Доме культуры им. Р. Дасания г. Гудаута, посвященное Дню добровольца.

12:30 – посещение Музея боевой Славы им. С. Дбар.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 15 августа 2025 10:22

