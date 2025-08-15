В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ . Абхазия отмечает День добровольцев. Он был учреждён в честь прибытия первой группы добровольцев с Северного Кавказа во время войны в Апсны 15 августа 1992 года. Памятная дата считается Днём единения и братства народов Северного Кавказа и Абхазии и посвящена всем добровольцам, пришедшим на помощь абхазам во время Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 годов.

В первые же дни вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию, в республиках Северного Кавказа развернулось добровольческое движение. Особенно массовый характер оно получило в Кабардино-Балкарии.

Уже в ночь с 14 на 15 августа 1992 г. из Нальчика в Абхазию на автобусе отправилась первая группа адыгских (кабардинских) добровольцев и представителей Конгресса Кабардинского Народа и «Адыгэ Хасэ» во главе с Султаном Сосналиевым. Миновав территорию, уже контролировавшуюся грузинскими войсками, 15 августа группа прибыла в Гудауту.

Всего на защиту Абхазии встали более двух тысяч уроженцев республик Северного Кавказа и других регионов России, Турции, Сирии.

Более 2300 добровольцев участвовало в боевых действиях, 294 из них погибли, защищая Абхазию, в том числе – более 50 человек – из Чечни, более 50 человек – из Кабардино-Балкарии, 11 – из Карачаево-Черкесии, 8 – из Украины, по 7 – из Южной Осетии и Адыгеи, по 6 – из Северной Осетии и Турции, 4 – из Ингушетии, 3 – из Сирии, а также из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Эстонии, Приднестровья, Польши.

51 доброволец удостоен высокого звания «Герой Абхазии», до 300 человек награждены Орденом Леона, до 700 добровольцев награждены медалью «За отвагу», 9 человек – орденом Мужества.

Инициатором проведения этого дня является государственный политический деятель Республики Абхазия, депутат Парламента, бывший экс-премьер и председатель благотворительного фонда «Помним» Леонид Иванович Лакербая.

8 августа 2013 года президент Абхазии Александр Анкваб подписал закон, согласно которому 15 августа было объявлено Днём добровольца в республике.

В этот день в республике проходят памятные мероприятия.

10:00 – в Гудауте состоится возложение цветов к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

10:30 – торжественное заседание в Доме культуры им. Р. Дасания г. Гудаута, посвященное Дню добровольца.

12:30 – посещение Музея боевой Славы им. С. Дбар.