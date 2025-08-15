 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

15 августа 2025
Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял сегодня делегацию Санкт-Петербурга во главе с председателем Законодательного собрания Александром Бельским. Во встрече участвовал вице-президент Абхазии Беслан Бигвава.

Глава государства поблагодарил гостей за то, что они начали своё пребывание в Абхазии с возложения венков к Мемориалу Славы.

«Сегодняшний день для нас памятный и героический. Мы вспоминаем наших Героев, отдавших свои жизни за свободу Родины. Я благодарю вас за то, что вы почтили память защитников Отечества», – сказал Бадра Гунба.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Абхазии и Санкт-Петербурга.

