 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ ПОСЕТИЛИ БЛОКАДНИЦУ ЛЕНИНГРАДА НОНУ МОЛ-ОГЛЫ

Новости Пятница, 15 августа 2025 10:39
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ ПОСЕТИЛИ БЛОКАДНИЦУ ЛЕНИНГРАДА НОНУ МОЛ-ОГЛЫ

Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский посетили Нону Витальевну Мол-оглы – единственную здравствующую жительницу Абхазии, пережившей блокаду Ленинграда.

От имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, Александр Бельский передал Ноне Мол-оглы памятные подарки и хлеб, испеченный по рецепту блокадного времени.

Александр Бельский также поблагодарил руководство Абхазии за заботу о блокадниках.

Владимир Делба и Александр Бельский пожелали Ноне Мол-оглы здоровья, благополучия.

Председатель Законодательного собрания пригласил блокадницу в Санкт-Петербург в удобное для нее время.

Нона Мол-оглы рассказала, что последние годы дважды ездила в Санкт-Петербург, принимала участие в мероприятиях, посвященных 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 80-летию Победы, где с блокадниками встречался губернатор.

В январе 2024 года Нона Мол-оглы впервые побывала на Пискаревском кладбище.

Ноне Спициной не было и пяти лет, когда началась блокада города, но хорошо запомнила те холодные и голодные времена. В годы блокады никто из ее родных не выжил.

В Абхазию Нона Мол-оглы переехала после войны. Она вышла замуж, родила двоих детей.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 15 августа 2025 10:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БЕЗАКЦИЗНУЮ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.