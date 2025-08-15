ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ ПОСЕТИЛИ БЛОКАДНИЦУ ЛЕНИНГРАДА НОНУ МОЛ-ОГЛЫ

От имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, Александр Бельский передал Ноне Мол-оглы памятные подарки и хлеб, испеченный по рецепту блокадного времени.

Александр Бельский также поблагодарил руководство Абхазии за заботу о блокадниках.

Владимир Делба и Александр Бельский пожелали Ноне Мол-оглы здоровья, благополучия.

Председатель Законодательного собрания пригласил блокадницу в Санкт-Петербург в удобное для нее время.

Нона Мол-оглы рассказала, что последние годы дважды ездила в Санкт-Петербург, принимала участие в мероприятиях, посвященных 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 80-летию Победы, где с блокадниками встречался губернатор.

В январе 2024 года Нона Мол-оглы впервые побывала на Пискаревском кладбище.

Ноне Спициной не было и пяти лет, когда началась блокада города, но хорошо запомнила те холодные и голодные времена. В годы блокады никто из ее родных не выжил.

В Абхазию Нона Мол-оглы переехала после войны. Она вышла замуж, родила двоих детей.

