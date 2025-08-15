ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ ПОСЕТИЛИ БЛОКАДНИЦУ ЛЕНИНГРАДА НОНУ МОЛ-ОГЛЫ
Сухум. 15 августа 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский посетили Нону Витальевну Мол-оглы – единственную здравствующую жительницу Абхазии, пережившей блокаду Ленинграда.
От имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, Александр Бельский передал Ноне Мол-оглы памятные подарки и хлеб, испеченный по рецепту блокадного времени.
Александр Бельский также поблагодарил руководство Абхазии за заботу о блокадниках.
Владимир Делба и Александр Бельский пожелали Ноне Мол-оглы здоровья, благополучия.
Председатель Законодательного собрания пригласил блокадницу в Санкт-Петербург в удобное для нее время.
Нона Мол-оглы рассказала, что последние годы дважды ездила в Санкт-Петербург, принимала участие в мероприятиях, посвященных 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 80-летию Победы, где с блокадниками встречался губернатор.
В январе 2024 года Нона Мол-оглы впервые побывала на Пискаревском кладбище.
Ноне Спициной не было и пяти лет, когда началась блокада города, но хорошо запомнила те холодные и голодные времена. В годы блокады никто из ее родных не выжил.
В Абхазию Нона Мол-оглы переехала после войны. Она вышла замуж, родила двоих детей.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
